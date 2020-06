Trung Quốc ráo riết chạy đua tìm vaccine chống Covid-19

Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua điều chế vaccine chống Covid-19. Các nhà khoa học nước này dồn hy vọng vào một công nghệ đã được dùng trong hàng thập kỷ trước. 5 trong số 10 vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng được phát triển bởi các nhà khoa học Trung Quốc, trong khi vaccine thứ sáu là kết quả của sự hợp tác giữa một công ty Trung Quốc và một công ty công nghệ sinh học Đức, theo WHO.

Trung Quốc cũng đang có cách tiếp cận khác trong cuộc truy tìm vaccine chống lại Covid-19. Đây là quốc gia duy nhất dồn nguồn lực vào vaccine bất hoạt - một công nghệ vaccine được sử dụng để chữa một số căn bệnh trong quá khứ như viêm gan A, cúm và bại liệt.

Công nghệ này đơn giản, chỉ cần một nuôi cấy một chủng virus trong phòng thí nghiệm và dùng nhiệt hoặc hóa chất để phá hủy khả năng tái sinh của nó. Một khi được tiêm vaccine, hệ miễn dịch sẽ nhận biết được kháng nguyên trong virus bất hoạt và phản ứng bằng việc tạo ra kháng thể.

Một kỹ thuật viên tại phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán, Trung Quốc hôm 13/2. Ảnh: AFP.

Trong số 5 loại vaccine đang được thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc, chỉ có một loại chứa virus bất hoạt. Có hơn 126 loại vaccine khác đang trong quá trình đánh giá tiền lâm sàng trên toàn thế giới và chỉ có 5 loại trong số đó là được thực hiện theo kiểu cũ, gồm 2 loại của Trung Quốc, còn lại là của Nhật Bản, Kazakhstan và Pháp.

Hầu hết các nước phương Tây đều đang chuyển sang các công nghệ mới hơn, nhiều công ty dồn sức vào vaccine acid nucleic dựa trên DNA của virus biến đổi gen, mặc dù chưa có vaccine cho người được cấp phép nào sử dụng công nghệ này. Một ví dụ nổi tiếng là vaccine mRNA của Moderna - một hãng công nghệ sinh học Mỹ - đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối của thử nghiệm lâm sàng vào tháng 7, với khoảng 30.000 người tham gia.

Một lý do khiến các nước phát triển ít quan tâm đến thử nghiệm vaccine bất hoạt vì miễn dịch từ vaccine này có thời gian hạn chế và cần tiêm nhiều lần. Một vấn đề khác là nguy cơ phản ứng bất lợi cao hơn - được gọi là phản ứng bệnh tăng cường - bởi vì toàn bộ chủng virus được sử dụng, có thể chứa các kháng nguyên gây hại. Stanley Alan Plotkin - người phát minh ra vaccine rubella và hiện tư vấn cho WHO và các nhà sản xuất dược phẩm - cho biết cần phải có nhiều dữ liệu an toàn và bằng chứng về hiệu quả của bất kỳ loại vaccine bất hoạt nào chống lại Covid-19.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đồng ý rằng đây là những lo ngại về mặt lý thuyết ở giai đoạn này vì các thử nghiệm được bắt buộc thực hiện để tìm hiểu chính xác cách thức động vật và cơ thể người phản ứng với một vaccine.

Hai đội nghiên cứu vaccine của Trung Quốc - một của Viện Chế phẩm sinh học Bắc Kinh và Sinopharm thuộc sở hữu nhà nước, đội còn lại từ công ty Sinovac Biotech - không tìm ra phản ứng bệnh tăng cường khi thí nghiệm trên khỉ macaca. Mặc dù việc này cho thấy các tín hiệu khả quan nhưng nguy cơ bệnh tăng cường không thể bị loại trừ cho đến khi các nhà khoa học có được dữ liệu từ những người bệnh được tiêm vaccine.

Khỉ vàng đã sản sinh kháng thể sau khi được cho nhiễm nCoV, mang lại niềm hy vọng cho vaccine điều trị Covid-19. Ảnh: AFP.

Helen Petousis-Harris - Phó giáo sư về vaccine tại Đại học Auckland - cho biết có những ưu và nhược điểm trong việc sản xuất vaccine bất hoạt. Bà cho biết: "Một trong những lợi thế của công nghệ này là nó được thiết lập tốt và có các cơ sở sản xuất hiện có trên khắp thế giới, giúp sản xuất được loại vaccine này".

Bà nói thêm: "Tuy nhiên yêu cầu an toàn rất cao, vì nhu cầu phát triển virus sống trước khi làm cho chúng không hoạt động. Một bất lợi khác là bạn phải phát triển một lượng lớn virus".

Với bốn ứng cử viên vaccine bất hoạt hiện được thử nghiệm lâm sàng, Trung Quốc đang rót tiền vào việc nâng cấp và xây dựng các cơ sở P3 bảo mật cao để chuẩn bị cho việc sản xuất vaccine này.

Nhưng Trung Quốc không chỉ tập trung vào vaccine bất hoạt. Vào tháng 2, Bắc Kinh đã huy động các Viện khoa học và cơ quan chính phủ tìm hiểu vaccine thông qua 5 phương pháp chính - vaccine bất hoạt, vaccine vector adenovirus, vaccine protein tái tổ hợp, vaccine virus cúm suy yếu và vaccine axit nucleic. Tao Lina - một chuyên gia vaccine tại Thượng Hải - cho biết Trung Quốc đang theo đuổi cả năm kỹ thuật vì họ không muốn tập trung vào một phương án nhất định. Theo đuổi một công nghệ được thiết lập tốt như vaccine bất hoạt có thể làm tăng cơ hội thành công, ông nói.

"Một vài tháng trước, chúng tôi bị dịch bệnh tấn công mạnh nhất và rất mong muốn tìm ra vaccine. Vaccine bất hoạt là một ván cược an toàn", Tao cho hay.

Ông cho biết thêm, vì công nghệ rất đơn giản, nếu một vaccine bất hoạt thành công, những vaccine được phát triển bằng kỹ thuật tương tự cũng có khả năng thành công.

Chiến lược của chính phủ Trung Quốc là cho phép hàng chục viện cạnh tranh với nhau, sau đó chọn ra thứ tốt nhất và nhanh nhất để nhận được hỗ trợ của nhà nước. 4 ứng cử viên vaccine bất hoạt đang dẫn đầu trong cuộc đua, cùng với vaccine vector adenovirus, được phát triển bởi nhà virus học quân sự hàng đầu Trung Quốc Chen Wei.

Trung Quốc có kế hoạch chuẩn bị sẵn một hoặc nhiều vaccine để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào mùa thu này. Nhưng Bắc Kinh đang đối mặt với thách thức trong việc tiến hành các thử nghiệm lâm sàng đến giai đoạn 3 do tốc độ lây truyền virus trên cả nước. CanSino cho biết trước đó họ đã lên kế hoạch thực hiện thử nghiệm giai đoạn 3 ở Canada, trong khi Sinovac cho biết họ đã đạt được thỏa thuận tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 ở Brazil.

Nhà khoa học kiêm tỷ phú Mỹ Patrick Soon-Shiong phát triển một loại vaccine điều trị Covid-19 tiềm năng dựa trên một loại adenovirus thông thường. Ảnh: TNS.

Bộ trưởng Khoa học và công nghệ Wang Zhigang tuyên bố Trung Quốc sẽ sản xuất bất kỳ loại vaccine nào thành công vì lợi ích chung của cả thế giới. Các nhà khoa học thấy không có lý do nào khiến vaccine bất hoạt do Trung Quốc phát triển không được cấp phép ở nước ngoài, miễn là có đủ dữ liệu để chứng minh cả tính an toàn và hiệu quả.

"Nếu các vaccine bất hoạt có hiệu quả trong các thử nghiệm thực tế và không có bằng chứng về bệnh tăng cường, tôi chưa thấy trước mắt sẽ có những trở ngại cho việc cấp phép sử dụng. Miễn là chúng đáp ứng tất cả các điều kiện (thông thường) khác để được cấp phép. Trong tình hình hiện nay, ngay cả một loại vaccine có hiệu quả ngắn hạn sẽ được ưu tiên hơn là không có vaccine nào", Peter Smith - Giáo sư dịch tễ học nhiệt đới tại Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London và cố vấn của WHO về phát triển vaccine cho biết.

Petousis - Harris cho hay, điều quan trọng đối với các nhà khoa học trên thế giới là khám phá các lựa chọn khác nhau. Mặc dù New Zealand - quốc gia mới chỉ tham gia cuộc đua vaccine - chọn các công nghệ mới hơn như vaccine protein và axit nucleic, thay vì các công nghệ cũ như vaccine bất hoạt.

"Điều quan trọng là sử dụng tất cả các cách tiếp cận vì hai lý do. Một, vì nhiều vaccine sẽ thất bại hoặc có tác dụng hạn chế hơn. Hai là vì để sản xuất đủ vaccine cho dân số toàn cầu, chúng tôi sẽ muốn có thể sử dụng càng nhiều lựa chọn sản xuất càng tốt. Một số vaccine có thể có sớm, còn vaccine tốt hơn có thể mất nhiều thời gian hơn. Điều quan trọng là phải bao quát nhiều khả năng nhất có thể", bà cho biết.

Huyền Anh (Theo SCMP)