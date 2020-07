VnExpress Marathon Hanoi Midnight kéo dài thời gian bán vé

Sau khi khởi động và nhận đăng ký từ 5/12/2019, cổng bán vé giải chạy đêm Hà Nội sẽ chính thức đóng vào 12h ngày 30/7. Runner mua vé sẽ nhận ưu đãi15% cho toàn bộ cự ly, chia thành hai đợt. Đợt một, từ 0h ngày 9/7 đến 24h ngày 19/7. Đợt hai, từ 0h ngày 21/7 đến 12h ngày 30/7. Giá vé (kèm ưu đãi) như bảng dưới.

Cự ly (km) Giá gốc (đồng) Mức giảm Đã giảm (đồng) 5 480.000 15% 408.000 10 960.000 15% 816.000 21 1.140.000 15% 969.000 42 1.320.000 15% 1.122.000

Là giải chạy thứ hai thuộc hệ thống VnExpress Marathon, VnExpress Marathon Hanoi Midnight hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho các vận động viên. Với thông điệp "Running to the light", diễn ra đêm 22/8, rạng sáng ngày 23/8, runner có dịp chinh phục bóng đêm, khám phá cuộc sống vào đêm của Thủ đô, chào đón bình minh trên những con đường vốn đông đúc đã chìm vào giấc ngủ say. Tiết trời đêm về sáng mát mẻ của Hà Nội cũng sẽ mang đến những cảm nhận thú vị cho người tham dự.

Giải chạy đêm Hà Nội kéo dài thời gian bán vé Tham gia giải chạy, vận động viên hoàn thành các cự ly đăng ký sẽ nhận huy chương riêng, mang cảm hứng từ vẻ đẹp về đêm của Hà Nội với những biểu tượng của Thủ đô như tháp Rùa, cột cờ. Ngoài ra, runner kết thúc cự ly 21 km và 42 km còn nhận thêm áo và khăn finisher (chỉ dành cho cự ly 42 km) từ ban tổ chức.

Thiết kế huy chương VnExpress Marathon Hanoi Midnight. Ảnh:Tuấn Cao.

Áo dành cho runner cũng là điểm đặc biệt của giải chạy này với thiết kế kiểu dáng ba lỗ thoáng mát giúp runner thoải mái vận động. Mặt trước áo in cách điệu hình mái ngói phố cổ Hà Nội. Áo mang thương hiệu Newton, sản xuất tại Malaysia. Chất liệu làm từ sợi microfiber, tổng hợp từ polyester và polyamide, có độ bền cao, có khả năng lọc khuẩn, tĩnh điện.

Ban tổ chức của giải chạy đã dành nhiều thời gian đầu tư chăm chút huy chương, áo chạy và những quà tặng khác để động viên các runner sau khi hoàn thành cự ly.

Độc giả đăng ký tại đây

Bên cạnh hoạt động thể thao, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, giải chạy đêm quy mô lớn đầu tiên được tổ chức sẽ có những hoạt động bên lề thú vị. Do đó, runner và người thân có thể cùng nhau tham dự, khám phá những nét văn hoá độc đáo của Hà Nội, trải nghiệm những món ăn đường phố đặc trưng dưới tiết trời mát mẻ.

An Nhiên