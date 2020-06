Văn Hậu không có tên trong danh sách 'ra đi' của SC Heerenveen

Đội bóng của Hà Lan, SC Heerenveen trước đó cho hay, tới 28/6 - hai ngày trước khi hợp đồng hết hạn - mới chốt chuyện tương lai của Đoàn Văn Hậu. Điều này khiến CĐV Việt đều nóng lòng chờ đợi. Đến tối 28/6, trang chủ của CLB thông báo chia tay một loạt cầu thủ, bao gồm Daniel, Warner, Filip, Trevor, Jordy, Alen, Ricardo và Herman. "Cảm ơn vì tất cả", trang fanpage viết. Trong danh sách này, không có tên Đoàn Văn Hậu.

SC Heerenveen thông báo chia tay 7 cầu thủ. Ảnh: Fanpage SC Heerenveen.

Trước đó, khi SC Heerenveen chưa đưa ra danh sách trên, Đoàn Văn Hậu đăng tải dòng thông điệp: "I wish someone understood my wish, because it was my dream" (Tôi ước ai đó hiểu được mong muốn của tôi vì đó là giấc mơ).

Chuyện hợp đồng "đi hay ở" của Văn Hậu tại đội bóng châu Âu cũng được quan tâm bởi người hâm mộ SC Heerenveen. "May mắn là Đoàn Văn Hậu không có ở đó (bức ảnh chia tay CLB). Hy vọng anh ấy có cơ hội vào mùa giải tới", tài khoản Tiemen Stuiver viết.

Văn Hậu trong màu áo SC Heerenveen.

Văn Hậu gia nhập Heerenveen vào tháng 9/2019, theo dạng cho mượn. Văn Hậu mới được vào sân 4 phút cho đội một tại Cup quốc gia, ngoài ra Hậu chủ yếu đá cho đội trẻ. Trong suốt 3 tháng qua, Văn Hậu không có cơ hội thi đấu do toàn bộ giải bóng đá Hà Lan bị hoãn vì Covid-19.

Trước đó, hôm 26/6, Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra chia sẻ trên tờ Leeuwarder Courant (LC), việc chuyển nhượng cầu thủ là điều cần thiết để kiểm soát tài chính của CLB. "SC Heerenveen đang rất thận trọng trên thị trường chuyển nhượng, bởi vì ngân sách ít hơn năm ngoái, một phần do cuộc khủng hoảng Covid-19. Bởi vậy, CLB không thể thoát khỏi việc cắt giảm nhân sách", ông giải thích về việc một số cầu thủ sẽ phải ra đi. "Đó là thực tế. Việc bán cầu thủ là điều cần thiết để bù đắp sự thiếu hụt tài chính và duy trì hoạt động CLB". Ông tiết lộ thêm, CLB sẽ phải bán 9 cầu thủ để giải quyết khó khăn tài chính.

Giám đốc kỹ thuật Gerry Hamstra.

Tờ LC cho rằng, tương lai của Văn Hậu tại SC Heerenveen vẫn là một dấu hỏi lớn. "Điều gì xảy ra với Đoàn Văn Hậu vẫn còn chưa sáng tỏ. Heerenveen rất muốn giữ chân hậu vệ từ CLB Hà Nội nhưng tình hình tài chính không cho phép họ đổ quá nhiều tiền vào bản hợp đồng này. Họ đang phải tìm nhà tài trợ cho khoản lương cho mùa giải tiếp theo. Tương lai của Văn Hậu vẫn bỏ ngỏ".

Nếu được gia hạn hợp đồng, Văn Hậu cùng đồng đội sẽ tham gia khóa tập huấn mùa giải mới bắt đầu từ ngày 18/7. Trong trường hợp gia hạn thất bại, Văn Hậu sẽ trở về nước đăng ký thi đấu ở giai đoạn hai V-League 2020.

Đồng Anh