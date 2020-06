Huyền My muốn 'nhận được sự tôn trọng' từ Quang Hải

Sáng 23/6, facebook Nguyễn Quang Hải bị hacker tấn công khiến các đoạn trò chuyện riêng tư của anh bị lộ. Nội dung các trao đổi cho thấy chuyện tình cảm phức tạp và mối quan hệ dễ dãi của Quang Hải với các cô gái.

Huyền My - chủ một tiệm nails - là một trong những nhân vật được đề cập đến trong câu chuyện của Hải. Theo đó, hai người từng có mối quan hệ ngắn nhưng do bạn của Huyền My để lộ hình ảnh cô dựa đầu vào vai anh, nên nam cầu thủ tức giận, chấm dứt tình cảm với cô. Trước đoạn trao đổi có phần khó chịu về mình, Huyền My xác nhận với iOne: ''Hải đúng là người đã kết thúc mọi chuyện. Câu chuyện sáng nay khiến em bị ảnh hưởng khi mọi người đem ra bàn tán dù nó đã kết thúc rồi. Chuyện đã qua em cũng không bận tâm gì nhiều nữa, chỉ mong nhận được sự tôn trọng''.

Hình ảnh khiến mối quan hệ của Quang Hải và Huyền My tan vỡ.

''Trong những tháng ngày yêu, chúng em có tình cảm thật và Hải cũng không có biểu hiện lăng nhăng. Khi chia tay, chúng em vẫn là bạn nên mong mọi người cũng tôn trọng sự riêng tư của anh ấy'', Huyền My chia sẻ thêm.

Huyền My là một trong những cô gái xuất hiện bên Quang Hải khi nam cầu thủ chia tay mối tình năm 17 tuổi - Nhật Lê. Tuy không công khai nhưng trên mạng xã hội, cả hai có nhiều hình ảnh trong các bối cảnh tương đồng khiến tin đồn hẹn hò phát tán. Huyền My cũng từng có mặt tại SVĐ Rajamangala, Thái Lan để cổ vũ cho Quang Hải trong trận U23 Việt Nam gặp U23 Triều Tiên ngày 16/1. Mối tình ngắn ngủi nhanh chóng ''tan vỡ'' khi xuất hiện hình ảnh Quang Hải tái hợp Nhật Lê.

Trước việc bị hack facebook, Quang Hải bức xúc, kiên quyết tìm ra người xâm phạm đời tư cá nhân. Trong khi đó, bạn gái hiện tại Huỳnh Anh đã hủy dòng thông báo hẹn hò nam cầu thủ trên trang cá nhân.

Quỳnh Anh