Rapper Mỹ bị bắn chết

Nam nhạc sĩ, rapper Tray Savage bị bắn tại đại lộ South Evans, khi trên đường đưa bạn gái về nhà.

Cơ quan thực thi pháp luật cho biết, nam rapper 26 tuổi bị một đối tượng lạ mặt tấn công vào cổ và vai trước khi bị bắn. Sau khi bị thương, Tray Savage tiếp tục lái xe chạy trốn. Anh tông vào 3 chiếc xe khác trước khi dừng lại.

Anh nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đại học Y khoa Chicago, và tử vong sau đó.

Nam nhạc sĩ, rapper Tray Savage.

Các nhà chức trách cho biết, nhân chứng tại hiện trường đã trông thấy một chiếc Mazda SUV màu trắng chạy với tốc độ cao khỏi nơi xảy ra vụ án. Camera an ninh ghi nhận, lần cuối chiếc xe đó được nhìn thấy ở trên Đại lộ Cottage Grove.

Cảnh sát không bắt giữ được nghi phạm nào từ hiện trường và cuộc điều tra giết người đang diễn ra.

Trước đó, một trong những bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội, Khay đã lên tiếng về vụ việc của George Floyd và đăng tải bức ảnh chiếc SUV của cảnh sát bốc cháy và bị đập vỡ ở trung tâm thành phố Chicago.

Bên cạnh bức ảnh, anh viết: "Họ đã đối xử với chúng tôi bằng màu da, không phải bằng cái tên mà mình đã sống suốt cuộc đời ở Chicago. Luôn có sự đối xử tàn bạo với người Mỹ gốc Phi. Tôi không thể tha thứ cho hành động này, nhưng họ cần nghe và cảm nhận chúng theo một cách nào đó".

Rapper Tray Savage tên thật là Kentray Young, sống ở Chicago, Mỹ. Từ 2013, anh là một mẩu của công ty Glory Boyz Entertainment, được gọi tắt là GBE, sở hữu bởi Fredo Santana và Chief Keef.

Tray Savage rất tích cực hoạt động âm nhạc và có những bản hit như Faces, My Set, Bandz, You Ain’t Trappin, Got the Mac... Năm 2014, anh ra mắt đĩa đơn Trap chinh phục được các khán giả khó tính và trở nên nổi tiếng.

Minh Phương (theo The Sun)