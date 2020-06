Nữ chính 'Người ấy là ai' mất bạn trai vì thú nhận là người chuyển giới

Tập 7 Người ấy là ai có sự tham gia của Nguyễn Vũ Hà An đến từ Hải Phòng. Xuất hiện với vẻ ngoài thướt tha, nền nã, khán giả bất ngờ khi cô tiết lộ mình là người chuyển giới. Hà An mong muốn sẽ tìm được một người bao dung với con người thật của mình.

Hà An.

Từ phút đầu tiên của chương trình, Hương Giang đã nhận ra ''người quen''. Nữ ca sĩ cho biết Hà An ''từng liên tục đứng trước cửa nhà tôi nhiều ngày liền''. Hà An chia sẻ lý do cô tìm đến Hương Giang vào ngày mùng Một Tết để hỏi cách chuyển giới. ''Chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều để có được ngày hôm nay, trở thành người con gái'', Hà An nói.

Khi được Hương Giang hỏi về mối tình sau chuyển giới, Hà An chia sẻ cô từng trải qua một mối tình, được bạn trai chăm sóc chu đáo. Nhưng hai người cuối cùng chia tay khi cô thú nhận là người chuyển giới.

Nhớ lại kỷ niệm, Hà An kể: ''Trong thời gian hẹn hò, tôi nghĩ mình trở thành một cô gái. Tôi không thích nói mình là ai. Anh ấy cũng không phát hiện''. Mọi chuyện êm đẹp cho đến khi bạn trai của Hà An ngỏ ý muốn có con và lập gia đình với cô. Lúc này, Hà An thấy mình có lỗi, cô quyết định nói ra sự thật.

Hà An bật khóc khi nhớ về mối tình cũ.

''Coi như anh chưa nghe gì cả'', bạn trai Hà An nói sau những phút giây im lặng. Hà An bật khóc, nghẹn ngào khi nhớ về mối tình dang dở.

Câu chuyện của cô khiến khán giả xúc động. Hương Giang đồng cảm: ''Người chuyển giới luôn sợ nói ra sự thật thì cuộc tình sẽ không bắt đầu được. Ngày xưa, tôi cũng như thế. Nhưng sau này, tôi nhận ra có những vùng phạm vi không thuộc về chúng ta. Vì vậy, tôi chọn cách thẳng thắn từ đầu''.