Báo Anh chọn Việt Nam là điểm du lịch an toàn nhất sau Covid-19

Ngành du lịch đang nỗ lực mở cửa trở lại sau nhiều tháng chịu ảnh hưởng thảm khốc bởi Covid-19. Tại Anh, Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung (FCO) khuyến cáo người dân hạn chế các chuyến du lịch quốc tế không cần thiết, nhưng điều này sẽ dần thay đổi sau 10/7 - khi lệnh hạn chế được nới lỏng.

Tờ Independent đưa ra 7 quốc gia là nơi an toàn hàng đầu để đi du lịch trong hè này. Báo Anh xem xét các điểm đến dựa trên tiêu chí "số liệu thống kê trong đại dịch", một quốc gia được coi là an toàn khi có số ca nhiễm ít, tỉ lệ lây lan nhỏ và không có trường hợp tử vong.

Trong số 7 quốc gia được xếp mức an toàn, Việt Nam được nhắc ở vị trí đầu. Báo Anh viết: "Dù có đường biên giới dài với Trung Quốc và dân số 97 triệu dân, Việt Nam chỉ ghi nhận 355 ca nhiễm và 0 trường hợp tử vong. Phản ứng nhanh nhạy đối với khủng hoảng giúp quốc gia Đông Nam Á tránh được sự tàn phá nặng nề của Covid-19".

Tờ báo liệt kê, Việt Nam nhanh chóng thực hiện lệnh giãn cách xã hội, cách ly kiểm dịch hàng loạt và đóng cửa biên giới. Các trường học Việt Nam cũng đóng cửa kể từ tháng 1 và duy trì cho đến giữa tháng 5. "Việt Nam từng đối phó với dịch SARS, cúm gia cầm và dịch sốt xuất huyết và sởi lớn - được cho có kinh nghiệm và sự chuẩn bị tốt hơn nhiều nước trong việc đối phó với đại dịch", bài báo viết.

Danh sách còn có các nước, khu vực trong vùng an toàn gồm: Hy Lạp, Hong Kong, Iceland, New Zealand, Trinidad and Tobago và Campuchia.

Hy Lạp được khen ngợi có phản ứng nhanh chóng và quyết đoán tương tự Việt Nam. Chỉ một ngày sau khi ca nhiễm đầu tiên được báo cáo tại Thessaloniki, chính phủ Hy Lạp lập tức hủy bỏ lễ hội truyền thống hàng năm, đóng cửa trường học, tụ điểm công cộng và thực hiện nghiêm ngặt cách biệt cộng đồng. Với dân số 10,5 triệu người, Hy Lạp ghi nhận hơn 3.400 ca nhiễm và 192 trường hợp tử vong.

Hong Kong với nhiều người sống trong "nhà lồng" gây lo ngại, nhưng chỉ ghi nhận 7 ca tử vong trong số 1.243 ca nhiễm được báo cáo. Những con số này là thành quả của sự nỗ lực thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại và khuyến khích sử dụng khẩu trang nơi công cộng.

Iceland, New Zealand cùng Trinidad and Tobago cũng được cộng đồng quốc tế khen ngợi trong việc xử lý đại dịch. Quốc đảo Iceland báo cáo 1.850 ca nhiễm và 10 ca tử vong. New Zealand xác nhận 1.530 ca nhiễm và 22 ca tử vong. Quốc gia hai đảo dưới 1,4 triệu dân giàu có nhất vùng Caribbean chỉ ghi nhận 130 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó 8 ca tử.

Campuchia là quốc gia Đông Nam Á thứ hai vào danh sách này. "Về mặt số liệu, thật khó để nói gì về số liệu thống kê chính thức sự ảnh hưởng của Covid-19 tại Campchia. Cho đến nay, quốc gia này chỉ ghi nhận 141 ca nhiễm và 0 ca tử vong - một thành tích ấn tượng tại đất nước 16,7 triệu dân", bài báo viết.

