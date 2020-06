Cô gái gốc Việt được cầu hôn đồng giới sau Covid-19

Alyssa Kayhill là y tá khoa tim mạch tại bệnh viện Brooklyn, sống chung với bạn gái Anh-Linh Trinh (36 tuổi, gốc Việt). Ba tháng trước, Alyssa được điều chuyển sang chăm sóc bệnh nhân Covid-19 khi đại dịch lên đến đỉnh ở Mỹ. Tạm xa nhau là quyết định vô cùng khó khăn của cặp đôi. Do sợ sẽ lây virus cho bạn gái, Alyssa khuyên Trinh dọn sang nhà anh trai ở Kingston, cách đó hơn 160 km.

Từ 16/3, cặp đôi chỉ có thể nhìn thấy nhau qua Facetime. Trinh luôn lắng nghe những chia sẻ, giảm bớt căng thẳng cho Alyssa khi cô chăm bệnh nhân ốm nặng trong phòng chăm sóc tích cực. "Tôi rất tự hào về công việc của cô ấy nhưng thật đau lòng vì không thể ở bên vỗ về", Trinh nói.

Alyssa Kayhill (phải) và Anh-Linh Trinh.

Tuy nhiên, xa cách chỉ làm tình yêu giữa họ mặn nồng hơn. Alyssa quyết định cầu hôn và nhờ em gái Kristie Loscalzo tư vấn. Kristie nảy ra sáng kiến sẽ thực hiện nó ngay trong Tháng Tự hào (Pride Month) - tháng của người LGBTQ+. Kristie gợi ý chị gái cầu hôn vào 7 giờ tối - giờ người dân vỗ tay cảm ơn nhân viên y tế đã chiến đấu cho đại dịch.

Ngày 8/6, cũng là ngày sinh nhật của Alyssa. Trinh từ Kingston quay lại Long Island. Ban đầu, Trinh trở về với ý định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn gái, nhưng cô lại nhận được bất ngờ lớn hơn từ Alyssa. Kristie nhờ quản lý tòa nhà TF Cornerstone - nơi chị gái sống - kêu gọi người dân ra bờ sông cổ vũ màn cầu hôn này.

Alyssa quỳ gối cầu hôn Trinh.

Khi Trinh tiến đến với một bó hoa tặng Alyssa, hàng trăm người trong khu phố bắt đầu vỗ tay. Alyssa quỳ gối trao cho Trinh chiếc nhẫn khắc dòng chữ "Love Is What It Will Be". Nghề tay trái của Alyssa là ca sĩ, nhạc sĩ. Dòng chữ khắc trên nhẫn trích từ bài hát cô viết tặng Trinh.

Trinh lập tức nói "Em đồng ý". Cô vô cùng bất ngờ trước hành động này. "Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Mặc dù tôi là kiểu người nhút nhát, ghét trở thành trung tâm của sự chú ý nhưng khoảnh khắc này thật vô cùng tuyệt đẹp", Trinh nói.

Hàng xóm tập trung cổ vũ và chúc mừng cặp đôi.

"Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Rất đông người tập trung xung quanh và họ vỗ tay chúc mừng. Khoảnh khắc này đẹp nhất đời tôi", Alyssa cho biết.

"Tôi nhớ Linh rất nhiều. Kinh nghiệm khi làm việc giữa Covid-19 đã dạy tôi rằng cuộc đời vô cùng ngắn ngủi", nữ y tá nói thêm.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới khi tình hình Covid-19 an toàn hơn.

Trước khi đi đến quyết định kết hôn, cặp đôi đã yêu nhau gần 8 năm. Alyssa lần đầu gặp Trinh tại một bữa tiệc. Cô thấy Trinh từ bên kia phòng và cảm thấy phải bắt chuyện ngay. "Tôi lập tức phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên", nữ y tá nhớ lại.

Nữ y tá cầu hôn bạn gái Toàn bộ màn cầu hôn của cặp đôi.

Thúy Anh (Theo NY Post, Insider)