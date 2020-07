Chàng trai 20 tuổi thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi tháng

Không ít người hiện nay nhận định rằng "khi thế giới ngày càng phẳng, cơ hội dần chia đều cho tất cả". Tuy nhiên thực tế thì thành công chỉ đến với những ai biết nắm bắt và tận dụng các yếu tố ngoại cảnh lẫn thời cơ.

Một trong số cách để kiếm tiền mà không cần nhiều vốn, chính là thương mại điện tử, hoặc gọi đơn giản là bán hàng trực tuyến. Bùi Hữu Nghĩa (20 tuổi) là một ví dụ về sự thành công khi biết nắm bắt đúng thời cơ, thay đổi định hướng trong tương lai gần.

Từ bỏ âm nhạc, quyết chí tự thân kinh doanh

Từ nhỏ, âm nhạc và thời trang là đam mê của Hữu Nghĩa. Năm lớp 10, Nghĩa thi đậu Nhạc viện TP HCM. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật đã sớm khép lại vì gia đình không đủ điều kiện hỗ trợ cậu theo đuổi đam mê. Nghĩa quyết định làm thêm ở rạp phim cùng nhiều công việc khác nhằm tự túc tài chính và giúp đỡ gia đình.

Đến năm 2018, Nghĩa bước qua tuổi 18, là sinh viên năm nhất khoa Ngoại ngữ Đại học Công Nghiệp TP HCM, chàng trai quyết định tập tành mở một gian hàng thời trang trên Lazada. Cậu cảm thấy nền tảng này khá thân thiện và hỗ trợ nhiều cho những nhà bán hàng mới. Lấy tên Evolpo, kết hợp giữa Evolution (Sự phát triển) và Power (Sức mạnh), Nghĩa thật sự mong muốn thương hiệu sẽ góp phần mang thời trang Việt ra thế giới. Với số vốn 11 triệu đồng, hơn một nửa vay từ bạn bè, người thân, Nghĩa bắt đầu kinh doanh.

Những ngày đầu kinh doanh không dễ dàng, Nghĩa phải tự lực trong mọi khâu.

Bám sát mục đích ban đầu, Nghĩa tìm các xưởng gia công trong nước thay vì nhập khẩu để sản phẩm 100% made-in-Vietnam. Từng bước một, với sự hỗ trợ sát sao của đội ngũ Lazada, cậu nhanh chóng làm quen với nền tảng thương mại điện tử, học cách bán hàng trực tuyến, tận dụng bộ công cụ quảng bá gian hàng trên Lazada để tối ưu hóa chi phí.

Sự chăm chỉ của Nghĩa được hồi đáp bằng kết quả đáng ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu thành lập, cửa hàng của Nghĩa chưa từng bị thua lỗ, lợi nhuận tăng dần từ vài triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Bảo lưu việc học mặc gia đình phản đối

Nhận thấy tiềm năng của thương hiệu cũng như khao khát kinh doanh nghiêm túc hơn, Nghĩa quyết định bảo lưu một năm học dù gia đình ra sức phản đối. Lúc ấy, cậu chỉ có duy nhất một niềm tin vào bản thân và tương lai của doanh nghiệp. Trong khi bạn bè vẫn đang tận hưởng thời sinh viên, Nghĩa một mình cặm cụi đưa thương hiệu Evolpo đến với nhiều người tiêu dùng trên Lazada.

Nhờ các chương trình khuyến mãi như freeship, giảm giá 50%, sản phẩm của Evolpo đạt được đến 4.000 lượt mua mỗi tháng.

Sau một năm bảo lưu, Bùi Hữu Nghĩa đã chứng minh được quyết định liều lĩnh của mình là đúng. Nhờ chất lượng sản phẩm cũng như sự nhiệt tình của ông chủ nhỏ, khách của Evolpo đông hơn, đa dạng hơn và dành nhiều thiện cảm cho thương hiệu. Cuối năm 2019, Nghĩa lọt top 250 nhà bán hàng có doanh thu cao nhất Lazada. Vào đợt cao điểm, doanh thu Evolpo vượt mức 200 triệu đồng.

Ở tuổi 20, Hữu Nghĩa đã có thu nhập hàng tháng gấp 10-15 lần so với các bạn sinh viên mới ra trường. Cậu dư sức lo đến 80% chi phí sinh hoạt cho gia đình, mang lại cuộc sống tốt hơn cho bố mẹ. Đồng thời, Nghĩa cũng hỗ trợ công việc với nguồn thu nhập ổn định, môi trường phát triển lành mạnh cho các bạn sinh viên cùng lứa.

Thành công chỉ đến với người biết chớp lấy thời cơ

Hữu Nghĩa rất tâm đắc một câu nói của Jack Ma, "Don’t try to be the best, be the first" (Đừng cố làm người giỏi nhất, mà hãy là người đầu tiên). Cậu cho rằng hiện tại không phải thời ''cá lớn nuốt cá bé’’ nữa mà là ''cá nhanh nuốt cá chậm’’. "Phải nhanh, phải chắc", Nghĩa quan niệm.

Xuất phát điểm không bằng nhiều người, Nghĩa hiểu rõ bản thân không có điều kiện trở thành người "tốt nhất". Cậu chọn cách chăm chỉ tiến về phía trước, làm nhiều hơn nói và không ngại đối đầu với thử thách. Kết quả, cậu đã thành công.

Nói về việc kinh doanh hiện tại, Nghĩa chia sẻ: "Ai cũng thích khen nhưng mình cho rằng thành công của bản thân nhỏ bé lắm, chỉ như hạt muối bỏ vào đại dương mà thôi. Thời gian đầu, mình nghĩ bản thân vẫn đang bán sản phẩm thời trang chứ chưa thực sự kinh doanh thời trang vì mình còn thiếu concept sáng tạo và một câu chuyện thương hiệu. Tuy nhiên, sau một thời gian kinh doanh trên Lazada, mình đã biết cách tận dụng tương đối tốt các lợi thế của nền tảng thương mại điện tử. Mình bắt đầu kinh doanh thời trang đúng nghĩa bằng việc hợp tác với các nhà thiết kế trẻ, cùng nhau mang đến những bộ sưu tập đậm chất riêng, những concept của riêng mình".

Bằng nỗ lực, Bùi Hữu Nghĩa chứng minh quyết định bảo lưu một năm đại học của mình là đúng đắn.

Bùi Hữu Nghĩa đã nộp giấy tờ lên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để đăng ký thương hiệu mới và dự kiến đưa lên LazMall. Đây là kênh bán hàng chính hãng trên Lazada, quy tụ nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế như CK, Levi’s’...

Chia sẻ về việc bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử này, Nghĩa nhấn mạnh: ''Hoàn toàn không khó chút nào. Lazada có đội ngũ hỗ trợ nhiệt tình và các chương trình huấn luyện hiệu quả. Bên cạnh đó, cộng đồng nhà bán hàng trên Lazada luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp mình có được hôm nay. Nhiều anh chị đã từ 'bạn hàng' trở thành bạn thân, cùng chia sẻ nhiều vấn đề khác trong cuộc sống".

Công việc bận rộn, không còn theo đuổi âm nhạc chính thống, Nghĩa vẫn thường xuyên góp giọng trong các sự kiện nhà bán hàng lớn của Lazada, như "Hội nghị nhà bán hàng", Year End Party và gần nhất là sự kiện khởi động "Lễ hội mua sắm Sale Hè Rực Rỡ".

Hữu Nghĩa còn là gương mặt thường xuyên góp giọng trong các sự kiện âm nhạc do Lazada tổ chức.

Nói về dự định trong tương lai, cậu bạn cho biết sẽ học sâu hơn về ngành Quản trị kinh doanh, tích lũy nhiều kiến thức chuyên môn hơn, để thương hiệu Việt có thể sớm vươn tầm quốc tế như mong ước trước đó. Để bắt đầu hành trình kinh doanh như Bùi Hữu Nghĩa, bạn có thể tham khảo chi tiết về cách thức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử Lazada tại đây.