Báo Mỹ phủ kín trang nhất bằng tên 1.000 người chết

Ảnh hưởng từ Covid-19 thực sự không thể đo đếm được, tổn thất luôn lớn hơn bất cứ hình ảnh hoặc mô tả nào, theo CNN. Hôm 24/5, trang nhất và ba trang trong của New York Times (Mỹ) được lấp kín bằng tên tuổi của những người tử vong vì nCoV, cùng dòng tiêu đề "Số người chết ở Mỹ gần 100.000, một thiệt hại không đếm xuể". Cách trình bày trang nhất này đã gây tác động mạnh.

Nhiều chuyên gia nhận định số người chết vì Covid-19 thậm chí tồi tệ hơn số công bố do nhiều nạn nhân chết tại nhà hoặc không được tính vào số liệu thống kê do những lý do khác. Tuy nhiên, khi số người chết được xác nhận ở Mỹ lên tới hơn 100.000 người, New York Times đã nỗ lực thể hiện những mất mát xảy ra trong vài tháng qua.

"Chúng tôi nghĩ rằng nên có cách nào đó để liệt kê ra con số đó", Simone Landon, một trợ lý biên tập ban đồ họa của báo, cho biết trong một bản tin hậu trường. Landon nói rằng dự án này thể hiện "một chút mệt mỏi".

Tờ New York Times đăng tên tuổi 1.000 người chết. Ảnh: CNN.

Khi tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, nó đã tạo sự tê liệt nhất định và những con số rất khó để nắm bắt. Bởi thế tờ báo đã tập hợp tên và những câu chuyện của các nạn nhân Covid-19 từ khắp các tờ báo của Mỹ. "1.000 người ở đây phản ánh chỉ 1% số người chết. Không có ai chỉ là những con số", đoạn mô tả về danh sách cho hay.

Tên của những nạn nhân được chia thành nhiều cột, phản ánh cả sự sống cũng như cái chết: Angeline Michalopulos, 92 tuổi, "chưa bao giờ ngại hát hay nhảy"; Lila Fenwick, 87 tuổi, "người phụ nữ da đen đầu tiên tốt nghiệp Luật Harvard"; Romi Cohn, 91 tuổi, "đã cứu 56 gia đình Do Thái khỏi lực lượng cảnh sát mật của Đức Quốc xã"; April Dunn, 33 tuổi, "nhà vận động cho quyền người khuyết tật"; Patricia H. Thatcher, 79 tuổi, "sinh hoạt trong đoàn hát nhà thờ 42 năm; Frank Gabrin, 60 tuổi, "bác sĩ phòng cấp cứu qua đời trong vòng tay chồng". Hay Skylar Herbert, 5 tuổi, là "nạn nhân nhỏ tuổi nhất của Covid-19", Philip Kahn, 100 tuổi, "cựu chiến binh trong Thế chiến II có hai em song sinh chết trong dịch cúm Tây Ban Nha thế kỷ trước".

Dan Barry - cây bút kì cựu của New York Times, viết bài luận "The Human Toll" (Thiệt hại con người" do đại dịch cho đến nay. "Hãy tưởng tượng. Một thành phố gồm 100.000 cư dân từng ở đây vào ngày đầu năm mới nhưng bây giờ đã bị xóa khỏi bản đồ Mỹ", ông viết.

Huyền Anh (Theo CNN)