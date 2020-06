Bạn gái Quang Hải phản ứng khi bị chê 'kém xinh'

Quang Hải công khai bạn gái mới Huỳnh Anh gần đây khiến fan xôn xao. Anh thậm chí đã đưa bạn gái về ra mắt gia đình, cùng tham dự Lễ trao giải Quả bóng Vàng tại TP HCM, h ôm 26/5.Cả hai quấn quýt không rời.

Nhan sắc bạn gái Quang Hải trở thành chủ đề được quan tâm. Một số bức ảnh chụp Huỳnh Anh tại sự kiện bị đem ra so sánh với ảnh trên mạng đăng tải trước đó. Nhiều bình luận cho rằng Huỳnh Anh kém xinh, nhan sắc thực tế không như trên mạng khi để lộ cằm nọng. Tuy nhiên, cũng có bình luận bênh bực khi cho rằng có những khoảnh khắc chụp "dìm hàng" Huỳnh Anh.

Trước những lời bàn tán này, Huỳnh Anh lên tiếng giải thích. Cô không ngại đăng hai khoảnh khắc khác nhau của mình đang bị đem ra so sánh. Huỳnh Anh cho biết mình có nọng là do nghỉ dịch lâu nên tăng cân. Ngoài ra, cô quan điểm khi đăng hình lên mạng, ai cũng sẽ chọn góc đẹp để khoe, không thể tự dìm mình được.

Huỳnh Anh bị soi nhan sắc qua ảnh trên mạng và ảnh bị chụp.

Trước đó, Huỳnh Anh bị so sánh răng hô hơn so với bạn gái cũ của Quang Hải là Nhật Lê. Đáp trả bình luận ác ý, Huỳnh Anh up ảnh hóa đơn đi làm răng và thông báo "sẽ xinh hơn".

Bạn gái mới của Quang Hải.

Quang Hải từng công khai mối tình nhiều năm với Nhật Lê nhưng chia tay hồi 2019. Sau đó, Quang Hải vướng tin đồn yêu đương với một số hot girl khác nhưng không thừa nhận. Ngày 12/5, nam cầu thủ đăng ảnh ôm vai Huỳnh Anh. Từ đó, họ thoải mái tương tác trên mạng xã hội. Hình ảnh Huỳnh Anh chụp chung cùng mẹ Quang Hải gần đây cũng gây chú ý không kém. Người hâm mộ đang mong chờ tin vui của Quang Hải trong 2020.