Bạn gái Quang Hải: 'Không bỏ đi khi anh cần em nhất'

Việc Quang Hải bị hack Facebook, lộ tin nhắn nhạy cảm về việc hẹn hò, làm quen với nhiều cô gái gây xôn xao những ngày qua. Nam cầu thủ vẫn giữ tinh thần, tâm lý tốt để chơi ở trận bóng Hà Nội gặp Bình Dương hôm qua trên sân khách. Sau khi sự việc bị "khui", bạn gái của Quang Hải là Huỳnh Anh ban đầu có động thái gỡ bỏ trạng thái hẹn hò trên trang cá nhân khiến nhiều người đồn đoán chuyện tình cảm của họ lục đục.

Tuy nhiên, chiều 24/6, Huỳnh Anh bất ngờ xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai. Hành động phần nào gỡ bỏ được nghi ngờ chia tay trước đó. Đến tối cùng ngày, cô một lần nữa khẳng định tình cảm cả hai sẽ tốt đẹp. Huỳnh Anh chia sẻ tấm ảnh bạn trai bị thương băng bó ở đầu khi chơi bóng trên sân kèm câu nói: 'What type of girl would I be, if I was to leave when you need me most" (Em sẽ trở thành loại con gái như thế nào nếu như bỏ đi khi anh cần em nhất).

Huỳnh Anh trên khán đài trận đấu ở Bình Dương chiều 24/6.

Về đoạn tin nhắn bị lộ của bạn trai, Huỳnh Anh giữ thái độ điềm tĩnh và không bình luận gì thêm.

Huỳnh Anh và Quang Hải công khai yêu nhau từ tháng 5/2020. Cô được nam cầu thủ đưa về ra mắt gia đình. Huỳnh Anh sinh năm 1999, từng là du học sinh Singapore.

Quỳnh Anh