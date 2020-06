Tung trailer MV mới, Sơn Tùng M-TP 'đe dọa' Black Pink trên top trending

Tối 29/6, Sơn Tùng M-TP phát hành trailer MV Có chắc yêu là đây. Trước đó, nam ca sĩ khiến người hâm mộ tò mò khi đăng 45 bức ảnh trên Instagram chỉ để hé lộ dần tiêu đề ca khúc. Trái ngược với những tấm hình hoa hồng đầy ngọt ngào, tươi sáng mà Sơn Tùng M-TP đã đăng tải, trailer lại mang màu sắc ma mị và ám ảnh.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng hình ảnh MV mới.

Trong 30 giây, Sơn Tùng M-TP diện set đồ cực chất xuất hiện trong một căn phòng, biểu cảm lạnh lùng, đầy suy tư. Những cánh hoa trắng điểm sắc đỏ xuất hiện khiến người xem liên tưởng về một hình tượng ẩn dụ, bí ẩn.

Những khoảnh khắc này cũng khiến khán giả liên tưởng đến hai sản phẩm trước đó của nam ca sĩ là Chạy ngay đi và Lạc trôi.

Tung trailer MV mới, Sơn Tùng M-TP 'đe dọa' Black Pink trên top trending Trailer MV 'Có chắc yêu là đây'.

Sơn Tùng M-TP chỉ hé lộ duy nhất một câu hát trong trailer - cũng là tên của ca khúc - Có chắc yêu là đây. "Khi nghĩ ra những giai điệu này, tôi cảm thấy mình lại là Sơn Tùng M-TP, không còn là Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch của một công ty. Cảm giác giống như về đến nhà, được cởi bỏ bộ vest ra và bước vào căn phòng thu âm, tôi là chính tôi. Tôi đã sung sướng muốn hét lên khi nghĩ ra giai điệu cho ca khúc này. Hiện tại, điều tôi thấy hạnh phúc nhất là tìm lại bản thân mình trong quá khứ, được hồn nhiên với âm nhạc. Tôi muốn gói gọn ca khúc này như một món quà dành cho những ai đang trông chờ mình", anh tâm sự.

Chỉ là trailer nhưng chỉ sau vài giờ ra mắt, video lập tức thăng hạng top trending YouTube Việt Nam với gần hơn 2 triệu lượt xem, "đe dọa" vị trí đầu tiên trên top trending của MV How you like that - bản hit gây sốt toàn cầu của Plack Pink những ngày qua với hơn 155 triệu lượt xem, trong đó có cả thị trường nghe nhạc Việt Nam.

MV Có chắc yêu là đây sẽ ra mắt vào tối 5/7.