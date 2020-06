Phim về thảm họa thiên thạch tận diệt thế giới

Trailer mở đầu bằng cảnh một nhóm người tụ tập theo dõi tin tức về sao chổi Clarke, tưởng chừng đây chỉ là một thiên thạch vô hại đi ngang qua Trái đất. Nhưng sau cú va chạm bất ngờ, các mảnh vỡ thiên thạch liên tiếp rơi xuống phá hủy mọi thứ, kéo theo nguy cơ diệt vong toàn nhân loại.

Nhân vật chính John Garrity (Gerard Butler đóng) đưa vợ Allison và con trai Nathan đến Greenland - nơi trú ẩn được cho là an toàn, cũng là hy vọng duy nhất cứu mọi người sống sót. Tuy nhiên, họ không phải những kẻ duy nhất đang tìm đường tháo chạy. Gia đình John vừa phải trốn những mảnh thiên thạch chực chờ ập xuống, vừa phải cạnh tranh với những người đang tìm cách sinh tồn bằng mọi giá. John lúc này gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình, phải chiến đấu để bảo vệ vợ con.

Bộ phim đến từ cùng nhà sản xuất của John Wick. Vai chính do ngôi sao hành động Gerard Butler đảm nhiệm. Tài tử nổi tiếng với các phim 300, Geostorm, Olympus Has Fallen, Angel Has Fallen... Ngoài ra còn có sự góp mặt của người đẹp lai Morena Baccarin - nữ diễn viên từng ghi dấu với các phim Deadpool, Gotham, Homeland...

Greenland dự kiến khởi chiếu từ 14/8.

Thúy Anh