Tối 1/7, Binz tung teaser MV Bigcityboi với nhiều bối cảnh hoành tráng, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau 6 tháng, kể từ MV OK. Sản phẩm lần này tiếp tục là sự kết hợp của Touliver - Binz với dòng nhạc Rap - Hiphop vốn là sở trường. Cả hai từng làm nên những bản hit trước đó như They said, Krazy, Gene... nên sự trở lại này càng được mong chờ.

Chỉ vỏn vẹn 30 giây nhưng Bigcityboi vẫn khiến khán giả tò mò bởi chất nhạc bắt tai, hình tượng bí ẩn và những góc quay nhanh. Binz tiếp tục khẳng định độ "ăn chơi" với cụm từ "Bigcityboi". Phần lời bài hát được tiết lộ trong MV có câu "Đáy quần vẫn dưới gối, rap game này anh đại diện không thể chối bỏ. Bigcityboi...", phần nào thể hiện cá tính - độ "ngông" của nam rapper xưa nay. Binz cho biết mất hơn 6 tháng từ những ca từ đầu tiên cho đến khi hoàn thiện MV.

Tạo hình quái của Binz trong MV mới.

Đầu 2020, Binz đã đăng tải đoạn đầu của ca khúc này trên các nền tảng YouTube, Facebook, Tiktok và thu hút hơn 6 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận.

Điều đáng chú ý, Binz sẽ tung MV này vào tối 5/7 - cùng thời điểm Sơn Tùng M-TP cho ra mắt MV Có chắc yêu là đây. Sản phẩm comeback này của giọng ca Thái Bình được các sky "hóng" từng ngày. Trailer trước đó của nó cũng tạo được sức hút khi "oanh tạc" trên top trending YouTube. Đây hứa hẹn sẽ là một "cuộc đua" thú vị giữa những màu sắc âm nhạc có cá tính ở thị trường nhạc Việt hiện nay.

Fan của Binz lẫn Sơn Tùng M-TP đang có cuộc "ganh đua" ngầm với nhau trên mạng xã hội. Họ bắt đầu chia sẻ thông lẫn kế hoạch "cày view" để nhằm đưa sản phẩm mới của thần tượng lên top trending nhanh nhất. Tuy nhiên, cũng có nhiều fan trung lập mong rằng "Vpop đầu tháng 7 này sẽ là cuộc cạnh tranh lành mạnh và thú vị".

Binz đối đầu Sơn Tùng M-TP ở 'cuộc chiến Vpop' tháng 7 Teaser MV 'Bigcityboi' - Binz.

Tung trailer MV mới, Sơn Tùng M-TP 'đe dọa' Black Pink trên top trending Trailer 'Có chắc yêu là đây'.

Binz nói: "Tôi không lo lắng về vấn đề này. Tôi chỉ quan tâm về chất lượng sản phẩm của mình". Nam rapper nói không cảm thấy áp lực hoặc nếu có thì nó xuất phát từ chính mình, không phải từ các ca sĩ khác.