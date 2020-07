Thế hệ Kpop thứ tư: đã xuất hiện và sẽ đi đâu về đâu?

Nhóm TXT của Big Hit Entertainment ra mắt vào năm ngoái, tự giới thiệu là "người dẫn đầu thế hệ thần tượng thứ tư - thế hệ đồng đều về cả visual lẫn thực lực" trong mini album vol.2 Dream Chapter phát hành hồi tháng 5. SECRET NUMBER - nhóm nhạc nữ ra mắt với single Who Dis? vào ngày 19/5 - cũng viết: "Secret Number gia nhập hàng ngũ nhóm nhạc nữ thế hệ 4, được các phương tiện truyền thông phương Tây khen là "đáng để mong đợi trong năm 2020".

Nhóm TXT.

Thú vị ở chỗ tuy có nhiều nhóm tuyên bố một cách hào hứng rằng mình là thế hệ thứ tư, vẫn chưa hề có định nghĩa nào cụ thể về danh xưng này. Ngoại hình và năng lực đồng đều hoặc được các phương tiện truyền thông Âu Mỹ nổi tiếng chú ý không có nghĩa được tự động đeo huy hiệu "Thế hệ thứ tư". Dù vậy, họ vẫn gắn cụm từ "Thế hệ thứ tư" trước tên của mình. Việc định nghĩa rất khó và vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng lý do họ muốn làm nổi bật thuyết thế hệ Kpop lại rất rõ ràng. Mặc dù không thể giải thích chi tiết như các định nghĩa về 'cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư' hay 'Bình thường mới', nhưng danh hiệu đó lại có thể tạo ra một hình ảnh mạnh mẽ rằng bạn đang đứng ở vị trí tiên phong của thời đại mới, hoàn toàn khác biệt với các thế hệ trước.

Thật khó để trả lời dõng dạc khi được hỏi 'Thế hệ thứ tư là gì?'. Điều đó cũng đúng vì Kpop thế hệ thứ tư chỉ đang trong giai đoạn chập chững bắt đầu. Ngược lại, định nghĩa về thế hệ mà thời gian và lịch sử đã chứng minh trước đây tương đối dễ giải thích. Thế hệ Kpop đầu tiên của các tên tuổi lớn như H.O.T, S.E.S, Fin.K.L, Sechs Kies, BoA, họ là câu chuyện thành công trong việc mang Kpop ra nước ngoài, dù chủ yếu chỉ mới là Trung Quốc và Nhật Bản, và đánh vào fandom là lứa tuổi teen hồi đó. Thế hệ thứ hai với SNSD, Super Junior, Big Bang, Wonder Girls... rồi thế hệ thứ ba của những EXO, Black Pink, BTS, Twice lại là câu chuyện về khí chất, cá tính và giờ đây fandom đã không còn rào cản nào về chủng tộc hay biên giới nữa.

Nhóm ITZY.

Có những thay đổi rõ rệt khi so sánh giữa các nhóm tân binh và các nhóm thuộc những thế hệ trước. Ví dụ, hãy cùng xét về quy mô của các nhóm mới ra mắt giữa năm 2018 và 2019. Gần đây, các nhóm nhạc Kpop đã giảm rõ rệt về số lượng thành viên, thường là dưới 10 người. Thường xuyên được gọi là những tân binh tiêu biểu của năm 2019, TXT chỉ có 5 thành viên và (G)I-DLE là 6 thành viên. Từ trước khi ra mắt, công ty đã lên kế hoạch cụ thể không chỉ các hoạt động trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài. Đó chính là một trong những thay đổi lớn gần đây. Kết quả là album ra mắt của TXT đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ 140 trên BXH Billboard 200 hay nhóm ATEEZ đã có thể tham gia tour Bắc Mỹ với tổng cộng 5 thành phố khi mới ra mắt được 100 ngày. Nhờ sự phát triển như vũ bão của các nền tảng đa dạng mà người hâm mộ có thể tận hưởng Kpop trực tiếp và gần gũi bất kể thời gian và khoảng cách địa lý như YouTube, Vlive, TikTok... và cả những thành quả mà các thế hệ anh chị đã làm được thì mọi thứ trở nên khá dễ dàng hơn với thế hệ thứ 4. Ngoài ra, sự xuất hiện của những fandom trung thành và lớn mạnh của các idol nữ, đặc biệt là IZONE, (G)I-DLE, LOONA... cũng là một trong những thay đổi quan trọng không thể bỏ qua khi nói về thế hệ thứ tư sau này.

Có thể thấy những người vừa đứng vào vạch xuất phát dường như có một khởi đầu tương đối dễ dàng và gọn gàng hơn so với thế hệ trước. Nhưng mà, họ vẫn có một nỗi lo. Thị trường Kpop đã và đang bành trướng rộng hơn nữa từ khi bước vào giai đoạn thứ ba, đồng thời nó cũng đang ở trong tình trạng bão hòa cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, điều này tự nhiên tạo ra một "hệ sinh thái" của những người đến trước, và những nhóm mới đến khó có thể tìm thấy "đất" cho riêng mình. Ngày xưa, người ta hay gọi một nhóm nhạc mới ra mắt trong khoảng 1 năm là tân binh, nhưng gần đây việc gọi nhóm đã ra mắt được 2 năm hay 3 năm là người mới là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, ở các thế hệ trước, nếu không đạt được thành quả trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm, sẽ có ngay kết luận rằng nhóm đó đã thất bại. Nhưng giờ đây ngày càng có nhiều nhóm nhạc được nhiều khán giả biết đến sau tận 4 đến 6 năm miệt mài như Oh My Girl hay Monsta X.

Nhóm ATEEZ.

Khi khoảng thời gian quyết định thành bại đầy khó đoán của một nhóm nhạc tăng lên thì các công ty giải trí cũng phải nhạy bén với khả năng phán đoán được sự thăng trầm của "gà nhà' để quyết định sự phát triển hay suy thoái của chính mình. Đó là lý do mà hợp đồng tiêu chuẩn 7 năm - lâu nay vốn được coi là xiềng xích với mắt xích là những thỏa thuận giữa công ty quản lý và ca sĩ - là một cái lưới an toàn cho cả hai bên trong hơn một thập kỷ Kpop vừa qua. Ngoài ra, sau một thời gian chịu đựng hậu quả của Covid-19, chiến lược trọng tâm của thế hệ Kpop thứ tư chắc chắn là lan rộng ra toàn thế giới mạnh mẽ và có chiều sâu hơn nữa.

Thế hệ thứ tư của Kpop thật sự đã xuất hiện. Và không ai biết họ sẽ đi xa đến đâu.

Thủy Tiên (Theo Ize)