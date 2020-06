Những rapper tài năng 'thế hệ Z'

Rap Việt từng đón chào những gương mặt đình đám, tạo được dấu ấn như Lil Knight, Wowy, Hà Okio, Đinh Tiến Đạt, Quân Rapsoul, Lil Shady, DSK, Mr.A, Mr.T... Họ xuất hiện vào những năm 2000 - thời điểm hoàng kim của dòng nhạc này.

Gần đây, thị trường rap xuất hiện nhiều gương mặt trẻ cá tính, phong cách hiện đại. Nhiều rapper đã vượt khỏi khuôn khổ Underground để trở nên đại chúng hơn, có nhiều ca khúc "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Rap Việt hiện không chỉ là sự gai góc như trước. Nhiều người tạo nên những bản rap theo xu hướng, phản ánh đời sống trẻ. Ca từ trở nên dễ nghe, từ ngữ "chill" và "thơ" hơn. Người nghe cảm thấy được sự đồng cảm về ca từ, có những câu rap dễ viral trên mạng xã hội. Những bản Rap Love, Rap Life, Rap Chill len lỏi vào những cửa hàng, quán cà phê, càng đưa dòng nhạc này phổ biến hơn.

Nhiều "ngôi sao" của dòng nhạc rap đang được giới trẻ yêu thích như Đen Vâu, Suboi, Binz, Kimmese, Karik, JustaTee, Big Daddy... Họ từng tạo nên những ca khúc triệu view, hòa nhịp cùng đời sống. Ngoài âm nhạc, những câu chuyện về cuộc sống, đam mê, cảm hứng làm nghề của những nhân vật này cũng khiến khán giả có cái nhìn tích cực hơn về rap.

Nhiều rapper trẻ hơn nữa đang tiếp nối những thành công đó, mang đến nhiều sáng tạo, phá cách cho dòng nhạc này. Câu chuyện nổi tiếng từ con số không, nỗ lực để đạt được ước mơ của đàn anh, đàn chị cũng truyền cho họ cảm hứng.

MC Goku - 'Rap là đại diện cho cái tôi'

MC Goku tên thật là Vũ Đức Tuấn Anh, sinh năm 1991, được biết đến bằng những bản rap life như Mine, Không cần nghĩ nhiều đâu, Stupid love, My cake... Bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một Bboy - Breakdance, đến nay MC Goku có hơn 6 năm làm việc trong môi trường âm nhạc. Anh dần hình thành được phong cách riêng trong thế giới Rap/Hip Hop Việt bởi chất giọng đặc trưng cùng khả năng làm chủ sân khấu. Anh đã đi tour diễn khắp cả nước và quốc tế. MC Goku còn từng đại diện Việt Nam tham gia "Ultra Music Festival".

MC Goku.

Khi đến với rap, MC Goku phải đối mặt với khó khăn tài chính và không được gia đình ủng hộ. Phải mất thời gian dài, anh mới khiến người thân an tâm về con đường âm nhạc. Cuộc sống và tình yêu là chất liệu mà rapper này mang vào các ca khúc. Trong đó, Mine phản ánh hành trình theo đuổi đam mê từ con số không của MC Goku. Các sáng tác của MC Goku đều ra đời khi anh lái xe trên đường.

Với MC Goku, nhạc rap là đại diện cho cái tôi. "Tôi dùng rap thay lời bản thân muốn nói". Nam rapper cho biết sắp tới sẽ kết hợp với nhiều producer trẻ thuộc dòng EDM để tạo ra nhiều màu sắc mới cho người nghe.

MV 'Mine' - MC Goku MV 'Mine' - MC Goku.

Lil’G và Tommy Blue - 'Để rap chạm vào đời sống'

Tommy Blue, tên thật là Bùi Đức Trung, sinh năm 1993, lớn lên tại Ba Lan. Lil’G tên thật là Lương Xuân Linh, sinh năm 1990. Cả hai biết nhau qua âm nhạc khi cùng hoạt động tại Đức. Nhờ tiếp xúc với nền âm nhạc nước bạn, họ vận dụng được nhiều thứ vào sáng tác riêng.

Chạm ngõ rap/hip hop khá sớm, bộ đôi Lil’G và Tommy Blue đã giới thiệu đến người nghe nhiều sản phẩm như Snow White, Quên thằng Ex đi, Follow em trên Instagram, Major, Thiên văn học... Phong cách của cả hai là sự tung hứng, phóng khoáng.

Âm nhạc của họ đề cập thẳng đến cả vấn đề gai góc của người trẻ với ca từ dứt khoát. Theo Lil’G và Tommy Blue, rap là dòng nhạc tự do nên cho dù giới hạn người nghe nhưng vẫn chứa cảm xúc thật. Cả hai cho rằng, xã hội hiện tại rất đa dạng. Người trẻ đang có tư duy mở nên họ sẽ chấp nhận những gì mới lạ trong âm nhạc, chỉ cần bài nhạc gắn liền với cuộc sống.

Lil’G.

Tommy Blue.

MV ' Quên Thằng Ex Đi - Lil'G x Tommy Blue' MV 'Quên thằng Ex đi' - Lil'G x Tommy Blue

B:OKEH - Quảng bá văn hóa Việt qua rap

Rapper có nghệ danh khá lạ này tên thật là Diệp Hoàng Dương, sinh năm 1994. Anh bắt đầu với rap vào năm 2007, sau khi nghe bài hát của Lil Knight. B:OKEH đã ra mắt loạt sản phẩm như Ẩm thực Việt, Mồ hôi, Đơn lập, Máu đỏ da vàng, Tiểu địa... Các sáng tác của anh gắn với những trải nghiệm, hơi thở đời sống và mang tính xã hội cao. Anh sở hữu chất giọng lạ, ấm nên rất dễ nghe và ghi dấu ấn trong lòng người nghe nhạc.

B:OKEH.

Có bố là người Huế, mẹ gốc Hà Nội, B:OKEH sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Anh đã mang đến chất liệu văn hóa các vùng miền vào rap. Khi bắt đầu làm nhạc, anh không muốn sao chép, vay mượn phong cách của nước ngoài hay đọc lời Việt trên nền beat. Anh muốn mang những câu chuyện đặc trưng của người Việt vào trong rap - như một cách quảng bá văn hóa, con người Việt.

Khi đến với rap, B:OKEH từng bị chê bai vì tật nói ngọng. Để chứng minh đam mê, B:OKEH không ngừng tập luyện, cho ra mắt nhiều sản phẩm. Anh còn muốn dùng rap như một cách giáo dục lối sống đẹp cho người trẻ. Với B:OKEH, rap là cách lưu trữ kiến thức, ký ức tốt nhất. Anh tin, sau nhiều năm, bài hát vẫn sẽ ở đó cùng thông điệp mà người nghệ sĩ muốn truyền tải.

MV lyric 'Ẩm Thực Việt' - B-OKEH MV lyric 'Ẩm Thực Việt' - B-OKEH.

T00n - Người tâm sự trong âm nhạc

T00n tên thật là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990. Anh còn được biết là một Bboy, thành viên của nhóm nhảy nổi tiếng Good Morning Vietnam. Đến với âm nhạc năm 2018 bằng cách upload các tác phẩm của mình lên mạng xã hội, T00n ghi dấu qua Inner World War, So beautiful, Thu đi, Mất nón... Trong đó, So beautiful viết về sự ủng hộ của gia đình khi T00n theo âm nhạc.

Rapper T00n.

Với T00n, rap là một văn hóa, là cách sống. Nếu con người bạn thế nào thì lời rap sẽ như thế. Rap không hẳn chỉ là sự gai góc, mang yếu tố nhạy cảm mà nó còn rất đời thường.

Định kiến về rap đâu đó vẫn còn nhưng nhìn chung đã thoáng hơn trước. T00n còn thử sức với rap tiếng Anh, dù biết ở Việt Nam còn kén người nghe. Hướng đi này đầy thử thách nhưng anh chấp nhận để tạo nên phong cách riêng.

Tâm sự trong âm nhạc chính là dấu ấn trong các sản phẩm của T00n. Người nghe sẽ thấy mình đâu đó qua các giai điệu của T00n.