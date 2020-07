MV 'Có chắc yêu là đây' của Sơn Tùng M-TP xô đổ nhiều kỷ lục cá nhân

Tối 5/7, Sơn Tùng M-TP phát hành sản phẩm âm nhạc Có chắc yêu là đây sau nhiều ngày trông đợi. MV không quá đầu tư khủng về bối cảnh thực hiện, không có diễn viên nữ chính, không khách mời nước ngoài đình đám như các sản phẩm trước nhưng vẫn tạo được sức hút không nhỏ. Sau vài giờ ra mắt, MV đã "gây bão" trên khắp các mặt trận về con số và hiệu ứng mạng xã hội.

Khi công chiếu, MV thu hút 901.000 người xem trực tiếp - vượt qua kỷ lục mà MV Hãy trao cho anh từng thiết lập tại Việt Nam trước đó với 635.000 người xem. Lượt xem này hiện còn đứng vị trí thứ 4 trên thế giới sau How You Like That (Black Pink) - 1,64 triệu, ON (BTS) - 1,5 triệu, Kill This Love (Black Pink) - 979.000.

Ở lần trở lại này, Sơn Tùng M-TP còn liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục trong một tiếng đầu mà chính mình từng thiết lập với MV Hãy trao cho anh.

- Chỉ trong vòng 2 phút, MV Có chắc yêu là đây đã cán mốc một triệu lượt xem, chinh phục 2 triệu lượt xem với 10 phút sau đó; 3 triệu lượt xem trong vòng 13 phút, 5 triệu lượt xem trong vòng 35 phút và 6 triệu lượt xem sau một giờ phát hành.

- Ở mốc 10 triệu view, MV chinh phục sau 3 tiếng, sớm hơn 17 phút so với MV Hãy trao cho anh năm ngoái.

- Sau 4 tiếng công chiếu, MV Có chắc yêu là đây "hạ cánh" top 1 trending Youtube Việt Nam với hơn 12 triệu lượt xem.

Đây là những số liệu dựa theo dữ liệu lượt xem view thời gian thực, thông qua hệ thống Analytics Realtime của YouTube.

Thành tích MV 'Có chắc yêu là đây' đang đạt được.

MV tạo ấn tượng bởi visual đẹp trai miễn bàn của Sơn Tùng, màu sắc MV ngọt ngào, tươi sáng và tạo hình đáng yêu. "Ở MV này, tôi đã thật sự sống trong bài hát bằng một hình ảnh đáng yêu, hồn nhiên của tuổi 26 nhưng lại giống như một chàng trai 18 tuổi", nam ca sĩ chia sẻ.

Ca khúc được Sơn Tùng M-TP viết theo phong cách tự sự ở phần hát, còn phần rap tựa như cuộc đối thoại giữa nội tâm của chàng trai với chính mình. Ca khúc nói về tâm trạng của một người con trai đem lòng yêu một cô gái mà không dám bước đến. Chàng trai ấy luôn tự hỏi bản thân "cảm giác này có chắc là yêu không".