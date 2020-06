BTS gia nhập hàng ngũ MV tỷ view cùng PSY, Black Pink

Rạng sáng 1/6 (giờ Seoul), MV DNA của BTS đã cán mốc 1 tỷ view trên YouTube. DNA là ca khúc nằm trong album Love Yourself: Her, phát hành vào tháng 9/2017. Đây là MV tỷ view đầu tiên của một boygroup Kpop. Với thành tích này, BTS cũng gia nhập hàng ngũ những nghệ sĩ Hàn sở hữu MV tỷ view cùng PSY và Black Pink.

Cũng sáng nay, MV DNA vượt mốc 14 triệu lượt like, là MV thứ hai của BTS đạt được con số này sau Boy with Luv. BTS hiện là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất sở hữu hai MV có hơn 14 triệu lượt like trên YouTube.

BTS - 'DNA' MV DNA - BTS.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2017, DNA của BTS đã lập nhiều thành tích và phá vỡ rất nhiều kỷ lục. Ca khúc mang giai điệu EDM Pop, pha trộn thêm giai điệu guitar acoustic và tiếng huýt sáo "gây nghiện". DNA có độ phủ sóng "khủng" ở nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần gia tăng sự nổi tiếng toàn cầu cho BTS. DNA từng debut hạng 67 tại BXH Hot 100 vào 14/10/2017. BTS cũng đã được hiệp hội RIAA của Mỹ trao chứng nhận Gold (500.000 đơn vị tiêu thụ) cho đĩa đơn DNA. Billboard vinh danh ca khúc này tại vị trí thứ 49 trong danh sách "100 bài hát của nhóm nhạc nam hay nhất mọi thời đại".

BTS là một trong những tên tuổi Kpop hot nhất nền tảng YouTube. Nhóm hiện ghi nhận tổng cộng 23 tỷ lượt xem cho các MV đã phát hành. Trong đó, ngoài DNA đạt 1 tỷ view, Boy with Luv, Fake Love đã vượt mốc 700 triệu view, Fire, Idol và MIC Drop vượt 600 triệu view, Blood Sweat & Tears và Dope vượt 500 triệu view, Save Me, Not Today vượt 400 triệu view, Boy in Luv và Sping Day vượt 300 triệu view, War of Hormone và I need U vượt 200 triệu view. Danger, Just One Day, We Are Bulletproof Pt.2, RUN, Serendipity, Singularity, No More Dream, ON... đều vượt 100 triệu lượt xem.

Bee