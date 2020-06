Yoo Ah In, Park Shin Hye bị xác sống truy đuổi

Bộ phim điện ảnh về đề tài xác sống của Park Shin Hye và Yoo Ah In sẽ công chiếu vào mùa hè này. Ngày 18/5, thông tin về kế hoạch phát hành đã được công bố. Bộ phim có tên gọi mới là #ALIVE, thay cho tên Alone trước đó, ra rạp vào tháng 6 tới.

#ALIVE thuộc thể loại kinh dị sinh tồn về một loại dịch bệnh bí ẩn đột nhiên lan rộng khắp Seoul. Những người sống sót bị nhốt bên trong tòa chung cư mà không thể liên lạc ra bên ngoài bằng bất cứ cách nào. Yoo Ah In và Park Shin Hye sẽ đóng vai Joon Woo và Yoo Bin, hai người sống sót bị cô lập giữa một thành phố nguy hiểm.

Yoo Ah In và Park Shin Hye bị mắc kẹt trong tòa chung cư đầy xác sống.

Nhân vật của Yoo Ah In mạo hiểm dò sóng điện thoại.

Poster phim được tung ra cũng tạo ấn tượng với tình cảnh nguy hiểm của nhân vật chính. Yoo Ah In lơ lửng trên lan can ban công với cây gậy selfie trong tay, tuyệt vọng tìm kiếm tín hiệu điện thoại di động khi đám xác sống hung dữ đang cố tóm được anh. Trên poster ghi "Không có dữ liệu, không có Wifi, không nhắn tin, không gọi điện. Cắt đứt mọi thứ... #ALIVE".

Từ 2018 đến nay, Yoo Ah In mới quay trở lại đóng phim điện ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1986 được đánh giá là "gương mặt vàng" của điện ảnh Hàn Quốc. Các phim Yoo Ah In tham gia không chỉ gây sốt phòng vé mà còn được đánh giá cao về nghệ thuật. Yoo Ah In cũng là "ảnh đế" trẻ tuổi nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh.

Khán giả cũng chưa gặp lại Park Shin Hye kể từ Memories of the Alhambra (2018). #ALIVE là dự án đầu tiên Park Shin Hye kết hợp cùng Yoo Ah In nên rất được khán giả mong chờ. Zombie không còn là đề tài mới mẻ nhưng #ALIVE đặt câu chuyện kinh dị trong bối cảnh hiện đại: khi con người phụ thuộc quá nhiều vào di động và Internet thì sẽ ra sao nếu một ngày chúng ta bị tấn công mà không thể liên lạc ra bên ngoài, không thể kêu cứu, thậm chí không thể lên Google tìm kiếm cách phòng thân.

Chi Chi