Top 5 drama trinh thám cho mọt phim ưa cảm giác giật gân

1. Memorist

Được dựa trên webtoon cùng tên, Memorist có sự tham gia của Yoo Seung Ho và Lee Se Young. Nội dung phim xoay quanh Dong Baek (Yoo Seung Ho) - một thám tử có khả năng siêu nhiên và thiên tài tâm lý học tội phạm Han Sun Mi (Lee Se Young). Vì một chuyện tình cờ, hai người đã hợp tác để truy đuổi kẻ giết người hàng loạt.

Dong Baek có năng lực đọc được ký ức của người khác chỉ với một cái chạm. Điều này giúp anh nhanh chóng phá được các vụ án phức tạp nhưng cũng khiến mình trở thành mục tiêu của những tên tội phạm và kẻ quyền lực đứng đằng sau các phi vụ mờ ám. Năng lực của Dong Baek mạnh đến mức chính phủ phải ra dự thảo luật "cấm đọc ký ức của người khác" để ngăn chặn.

Memorist ghi điểm bởi một cốt truyện hấp dẫn nhưng cũng "rối rắm". Đây là bộ phim dành riêng cho những ai muốn thử sức sự tập trung của não bộ với những "cú lừa" trong phim. Diễn xuất của Yoo Seung Ho và Lee Se Young lôi cuốn, có những tình tiết hài hước nhằm giảm sự căng thẳng.

2. Kill It

Kim Soo Hyun (Jang Ki Yong) được đào tạo trở thành sát thủ khi còn nhỏ. Anh thể hiện rất tốt công việc này, trở thành một tên giết thuê máu lạnh. Sau nhiều phi vụ, Soo Hyun quyết định "về hưu" và trở thành một bác sĩ thú y. Anh quen biết với Do Hyun Jin (Nana) - một nữ hình sự tài giỏi nhưng kiêu ngạo. Hai người không hề biết rằng đối phương chính là mục tiêu săn lùng của mình.

Nội dung Kill it gói gọn trong 7 tập phim. Diễn biến phim nhanh, đúng nghĩa một phim hành động trinh thám, không có "love-line" lằng nhằng giữa hai nhân vật chính. Jang Ki Yong thể hiện tốt vai diễn sát thủ máu lạnh ẩn dưới một bác sĩ thú y ấm áp. Nana thì cực ngầu với các màn bắn tỉa, đánh đấm dù là diễn viên tay ngang.

3. Tell Me What You Saw

Oh Hyun Jae (Jang Hyuk) là một chuyên gia tội phạm nổi tiếng nhưng đã ở ẩn sau cái chết của vị hôn thê. Anh tái xuất, kết hợp cùng nữ thám tử Hwang Hwa Young (Jin Seo Yeon) và cảnh sát tân binh Cha Soo Young (Soo Young của SNSD) để điều tra tên tội phạm giết người hàng loạt có liên quan đến cái chết người vợ sắp cưới.

Với sự am hiểu tội phạm của Oh Hyun Jae, lòng can đảm của Hwang Hwa Young và khả năng ghi nhớ siêu phàm của Cha Soo Young, bộ ba đã tiến đến rất gần tên sát thủ.

Được thực hiện bởi đài OCN, Tell Me What You Saw đậm chất kinh dị giật gân. Các cảnh giết người máu me nâng độ tuổi khán giả lên 19+, đem lại sự chân thực về cảm xúc. Từng cú twist của phim mang đến sự bất ngờ không thể đoán trước được.

4. The Player

Phim có sự tham gia của Song Seung Hun, Krystal Jung, Lee Si Eon, Tae Won Suk. Nội dung phim kể về tập hợp những tên tội phạm chuyên nghiệp chuyên lừa đảo, lợi dụng sơ hở của những tên tội phạm khác nhằm cướp đi những số tiền khổng lồ.

Những bộ phim về một nhóm tội phạm, mỗi người có một nhiệm vụ riêng như tài xế, hacker hay kẻ lừa đảo luôn hấp dẫn. The Player đáp ứng được hai yếu tố, giải trí hài hước và căng thẳng lôi cuốn. Các nhân vật trong phim được xây dựng đáng nhớ với cá tính riêng.

5. The Game: Towards Zero

Tae Pyung (Taec Yeon của 2PM) có năng lực nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của một người chỉ bằng việc nhìn vào mắt họ. Nhờ năng lực này, Tae Pyung biết được người đó chết như thế nào và anh có thể ngăn chặn các vụ án mạng xảy ra. Anh hợp tác với nữ thám tử Joon Young (Lee Yeon Hee), người có 20 năm kinh nghiệm phá án.

Nhìn chung, nội dung của The Game: Towards Zero không mới với việc nhân vật chính có năng lực siêu nhiên để ngăn chặn các vụ án mạng. Tuy nhiên, cách xây dựng các vụ án mạng trong phim vẫn đủ lôi cuốn khán giả. Câu chuyện về quá khứ của Tae Pyung và Joon Young cũng gây tò mò khi Joon Young là người duy nhất Tae Pyung không thể nhìn thấy chết như thế nào.

Chi Chi