Tiêu Chiến ẵm giải 'Cây chổi vàng', đạo diễn 'Trần tình lệnh' bênh vực

Tối 29/6, giải Cây chổi vàng công bố tên những bộ phim, diễn viên gây thất vọng nhất năm 2019 của Trung Quốc. Giải này do khán giả bình chọn qua mạng. Bộ phim điện ảnh Tru Tiên 1 do Tiêu Chiến, Mạnh Mỹ Kỳ đóng chính bị gọi tên nhiều nhất với các giải: Phim gây thất vọng nhất (cùng Pháo đài Thượng Hải và Always miss you), Đạo diễn gây thất vọng nhất, Nam - Nữ diễn viên gây thất vọng nhất.

Năm 2019, dù thành công lớn với webdrama Trần tình lệnh, Tiêu Chiến lại nhận nhiều chỉ trích khi đóng phim điện ảnh Tru Tiên 1. Bộ phim bị chê là "thảm họa" vì nội dung xa rời bản gốc, kịch bản tệ, diễn xuất của dàn cast không vững, tạo hình xấu xí. Phim có thành tích phòng vé không tệ nhưng bị chấm điểm rất thấp trên Douban (4,5/10). Là nam chính của Tru Tiên 1, Tiêu Chiến bị nhiều khán giả chê bai, móc mỉa. Lượng anti-fan đông đảo cũng góp phần khiến Tiêu Chiến nhận nhiều lượt bình chọn cho giải Nam diễn viên gây thất vọng nhất năm, vượt qua Lộc Hàm vốn bị chỉ trích nhiều không kém với Pháo đài Thượng Hải. Sau scandal bị tẩy chay, ngôi sao Trần tình lệnh đang chật vật tìm đường trở lại làng giải trí. Giải Cây chổi vàng khiến anh càng gặp khó hơn.

Tiêu Chiến đóng vai Trương Tiểu Phàm trong Tru Tiên 1.

Khuya 29/6, đạo diễn Trần tình lệnh là Trần Gia Lâm đăng bài viết dài trên Weibo, được cho là bênh vực, bảo vệ Tiêu Chiến trước sóng gió. Trần Gia Lâm kể những kỷ niệm trên trường quay vào 2 năm trước và quá trình hợp tác cùng "một diễn viên trẻ". Đạo diễn Trần khen nam diễn viên này rất khiêm tốn, lễ độ, vô cùng tận tâm với nghề, dù là diễn xuất hay ca hát đều nỗ lực hết mình. Nhiều ngày quay phim liên tục dưới trời mưa khiến mắt bị viêm, hay bị treo dây cáp giữa trời nắng gắt dẫn đến bị sốc nhiệt, nam diễn viên này vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay. "Tôi cùng cậu ấy quay phim hơn 4 tháng, từ sáng sớm đến tối muộn, xuyên ngày đêm, còn các người thì sao? Có hiểu cậu ấy bằng tôi không? Các người có quen biết cậu ấy không? Từng gặp cậu ấy chưa? Xin hãy cư xử như con người đi!".

Tuy không nói thẳng tên, người đọc đều nhận ra đạo diễn Trần đang nói đến Tiêu Chiến khi họ cùng quay Trần tình lệnh vào hè 2018. Trần Gia Lâm cũng là người hiếm hoi dám lên tiếng ủng hộ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đóng Ngụy Vô Tiện trong Trần tình lệnh.

Hiện tại, Tiêu Chiến vẫn bị nhiều anti-fan chửi bới, soi mói nhất cử nhất động. Các nhà đài không dám mời anh tham gia chương trình, đóng phim. Các thương hiệu cũng bị gây sức ép phải đổi người đại diện. Trong 2020, Tiêu Chiến có phim truyền hình Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn đóng cùng Dương Tử sẽ lên sóng. Fan của nam diễn viên hy vọng đây là cơ hội để anh lấy lại thiện cảm của khán giả đại chúng. Nhiều ý kiến trong giới giải trí nhận định bộ phim này sẽ quyết định tương lai của Tiêu Chiến.