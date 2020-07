Tiền truyện 'Game of Thrones' tiết lộ nhân vật

Theo nguồn tin của EW, HBO đang bắt đầu sản xuất tiền truyện của Game of Thrones, dự kiến đặt tên House of the Dragon, dài 10 tập.

Phim lấy bối cảnh 300 năm trước các sự kiện trong Game of Thrones, xoay quanh thời kỳ nội chiến của gia tộc Targaryen. Nội dung dựa trên cuốn tiểu thuyết Fire & Blood của nhà văn George RR Martin. Miguel Sapochnik làm đạo diễn, Ryan Condal điều hành sản xuất.

Mẹ Rồng và Jon Snow trong 'Game of Thrones'.

House of the Dragon đang trong quá trình tuyển diễn viên. Hồ sơ casting các nhân vật được nhà sản xuất yêu cầu như sau:

Aegon Targaryen: 20 tuổi, nam, da trắng, cưỡi rồng Balerion. Nhân vật kết hôn với hai chị em gái Visenya và Rhaenys. Là người lễ độ, trầm lặng, kín tiếng nhưng tàn bạo với những kẻ chống lại mình.

Visenya Tagaryen: 20 tuổi, nữ, da trắng, cưỡi rồng Vhagar. Là chị gái và vợ của vua Aegon Targaryen. Nhân vật khêu gợi, nghiêm khắc, nghiêm túc và không khoan dung.

Rhaenys Targaryen: 20 tuổi, nữ, da trắng, cưỡi rồng Meraxes. Là em gái của vua Aegon Targaryen. Nhân vật tốt bụng, duyên dáng, vui tươi, tính tình bay bổng.

House of the Dragon là tiền truyện thay thế cho The Long Night. Trước đó, The Long Night dự kiến là series tiếp theo được sản xuất sau khi Game of Thones kết thúc. Phim lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước sự kiến chính, do đạo diễn Jane Goldman đảm nhiệm, thậm chí đã chọn được diễn viên Naomi Watts. Tuy nhiên, nhà sản xuất thông báo hủy dự án này vào cuối tháng 10 năm ngoái.

House of the Dragon dự kiến phát hành vào 2022.

Thúy Anh (Theo Sun, EW)