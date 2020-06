'The Witcher 2' quay tiếp sau khi phải tạm dừng vì diễn viên nhiễm nCoV

Ngày 22/6, tài khoản Twitter chính thức của The Witcher đăng một bài thơ thông báo bộ phim đã sẵn sàng ghi hình: "Sau quãng thời gian dài cách xa, đã đến lúc việc sản xuất khởi động trở lại. The Witcher và chàng thi sĩ sẽ tái ngộ vào ngày 17/8".

Theo Variety, bộ phim được quay tại Arborfield Studios, Anh. Do Covid-19, việc ghi hình bị gián đoạn từ tháng 3. Trong thời gian này, một thành viên trong đoàn là diễn viên Kristofer Hivju bị nhiễm nCoV. Studio phải đóng cửa để khử trùng. Tháng 4 vừa qua, Hivju cho biết anh đã hoàn toàn bình phục.

Kristofer Hivju, sao phim 'Game of Thrones' được chiêu mộ vào season 2 'The Witcher'.

The Witcher dựa trên tiểu thuyết dài 8 tập của tác giả người Ba Lan Andrzej Sapkowski. Phim theo chân thợ săn Geralt xứ Rivia tung hoành khắp nơi để săn lùng quái vật. Chàng Geralt do "Superman" Henry Cavill thủ vai sở hữu ngoại hình to cao vạm vỡ, khuôn mặt điển trai sắc lạnh, toàn thân toát lên "mùi chết chóc". Ngoài thợ săn Geralt, phim còn phát triển những tuyến truyện thú vị khác về nữ pháp sư, nàng công chúa bị săn đuổi, hội pháp sư, phù thủy cao tay...

Henry Cavill đóng chính, vai thợ săn Geralt.

Season 1 chiếu trên Netflix tháng 12/2019, lập tức ăn khách toàn cầu. Phần hai tiếp tục giải quyết vấn đề bỏ ngỏ ở season 1. Ngoài Henry Cavill và Kristofer Hivju, phim sẽ chào đón thêm các ngôi sao Kim Bodnia, Yasen Atour, Paul Bulion...

Hiện Netflix chưa công bố ngày phát hành dự kiến cho The Witcher 2.

Thúy Anh