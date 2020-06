'The King's Man' tung trailer hé lộ phản diện đáng sợ

Hãng phim 20th Century vừa phát hành trailer mới nhất cho The King's Man. Bộ phim là tiền truyện của Kingsman: The Secret Service và Kingsman: The Golden Circle. Lấy bối cảnh đầu những năm 1900, phim mở ra nguồn gốc của cơ quan tình báo Kingsman.

The King's Man Trailer Trailer 'The King's Man'.

Phim có Ralph Fiennes vào vai Công tước Oxford và Harry Dickinson trong vai Conrad - chàng trai trẻ được Công tước huấn luyện. Hai nhân vật này có vai trò tương tự như đặc vụ Eggsy và cố vấn Harry Hart trong phần trước. Conrad có điểm tương đồng với Eggsy - tân binh tiềm năng được lựa chọn để đưa vào tổ chức. Công tước Oxford chịu trách nhiệm hướng dẫn Conrad, giống như cách Harry Hart đã đào tạo Eggsy.

Công tước xứ Oxford (trái) và Conrad.

Khi Công tước nói thế giới đang bị cai trị bởi sự tha hóa và lòng tham, Conrad cho rằng họ phải hành động. Ông đưa Conrad tới căn phòng bí mật được giấu sau tủ sách. Đây là nơi cung cấp cho họ những món vũ khí để thực hiện kế hoạch. Tôn chỉ hoạt động của tổ chức Kingsman thời kỳ đầu là: "Cơ quan tình báo độc lập đầu tiên, tinh tế nhưng tàn bạo, văn minh nhưng tàn nhẫn".

Phản diện được hé lộ trong trailer là Rasputin do Rhys Ifans đóng. Đây là tay trùm khét tiếng thích gầm gừ đe dọa đối phương. Rasputin là kẻ thù đáng gờm khi đấu tay đôi với Công tước và Conrad.

Phản diện Rasputin.

Ban đầu phim dự kiến phát hành vào tháng 2 nhưng đã lùi lịch đến 18/9.

Thúy Anh