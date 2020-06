'Sungkyunkwan Scandal' bản Trung: Cúc Tịnh Y giả trai vẫn đẹp xuất sắc

Bộ phim mới Thư sinh xinh đẹp (tên cũ: Vân thượng học đường) tung poster giới thiệu các nhân vật. Phim được remake từ Sungkyunkwan Scandal của Hàn Quốc với sự góp mặt của Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long, Tất Văn Quân, Vương Thụy Xương,..

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim.

Nội dung phim kể về Tuyết Vân Hi (Cúc Tịnh Y), do cha mất sớm, cô chấp nhận làm mọi việc để nuôi em trai đau ốm. Vân Hi giả trai làm việc trong hiệu sách, chuyên chép sách cấm và làm tài liệu gian lận cho các học sinh tại trường quý tộc. Sau một sự cố, Vân Hi gặp Phong Thừa Tuấn (Tống Uy Long) và được anh đưa đến trường học. Tại đây, cô còn phải chịu những trò đùa của đàn anh Vũ Nhạc Huyên (Tất Văn Quân) và người bạn cùng phòng tính khí thất thường Lôi Trạch Tín (Vương Thụy Xương).

Cúc Tịnh Y (trái) và Tống Uy Long trong poster.

Poster mới hé lộ tạo hình của 4 diễn viên. Cúc Tịnh Y trong vai Tuyết Vân Hi phải giả trai để vào học trường nam sinh. Dù giả trai, tạo hình của "mỹ nữ 4.000 năm có một" vẫn rất dễ thương với trang phục màu hồng. Cúc Tịnh Y được nhận xét là xinh đẹp và đầy nữ tính, không hề giống con trai chút nào. Sau các bộ phim cổ trang như Vân Tịch truyện hay Tân Bạch nương tử truyền kỳ, khán giả đang chờ đợi Cúc Tịnh Y sẽ mang đến sự khác biệt qua Thư sinh xinh đẹp.

Tống Uy Long vào vai nam chính Phong Thừa Tuấn, con trai một gia đình quý tộc. Trong poster, Tống Uy Long mặc quần áo trắng, toát lên phong thái công tử. Tuy nhiên, tạo hình cổ trang có vẻ không hợp với Tống Uy Long. Nam diễn viên trông nhạt nhòa hơn so với các vai diễn hiện đại trước đây.

Hai nam phụ Vương Thụy Xương (trái) và Tất Văn Quân.

Hai nam phụ Tất Văn Quân và Vương Thụy Xương đẹp trai nổi bật nhờ hợp với tạo hình cổ trang. Hình ảnh trên poster cũng phần nào hé lộ tính cách của hai nhân vật này. Trong khi Vũ Nhạc Huyên sôi nổi vui vẻ, Lôi Trạch Tín lại có nét bí ẩn. Cuộc sống của Tuyết Vân Hi cùng ba mỹ nam hứa hẹn mang đến câu chuyện hấp dẫn cho khán giả.

Thư sinh xinh đẹp vẫn chưa công bố ngày phát sóng. Phim dự kiến lên sóng trên iQiyi. Thành công của Sungkyunkwan Scandal năm 2010 giúp Thư sinh xinh đẹp giành được nhiều chú ý của khán giả. Tuy nhiên, phim cũng gặp áp lực không nhỏ khi bị mang ra so sánh với bản Hàn.

Chi Chi