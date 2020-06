'Siêu anh hùng Falcon' chỉ trích Marvel phân biệt chủng tộc

Ngày 28/6, Mackie có dịp trò chuyện trực tuyến với diễn viên Daveed Diggs (phim Snowpiercer của Netflix) trên trang Variety. Tại đây, anh nói hãng Marvel chỉ tuyển người da màu trong trường hợp bắt buộc.

Anthony Mackie. Ảnh: AFP.

"Tôi đã đóng 7 phim của Marvel trong đó mọi nhà sản xuất, đạo diễn, người đóng thế, nhà thiết kế trang phục đều là người da trắng", Mackie nói. "Có một nhà sản xuất da màu là Nate Moore thực hiện phim Black Panther. Và khi đó tất cả đạo diễn, nhà thiết kế trang phục, chuyên gia giám sát đóng thế đều là người da màu. Theo tôi điều đó phân biệt chủng tộc hơn cả. Vì nếu chỉ thuê người da màu cho bộ phim về người da màu thì chẳng khác nào muốn nói họ không đủ giỏi để làm việc với êkíp da trắng?", nam diễn viên bày tỏ.

Nhân vật của Anthony Mackie trong phim Marvel.

Anthony Mackie 41 tuổi, bắt đầu đóng nhân vật Falcon trong loạt phim về siêu anh hùng Marvel từ năm 2014. Cuối Avengers: Endgame (2019), nhân vật của anh được trao sứ mệnh trở thành Captain America mới của biệt đội siêu anh hùng. Tháng 8, anh sẽ xuất hiện trong series truyền hình The Falcon and the Winter Soldier, đóng vai chính cùng Sebastian Stan.

Thúy Anh (Theo Variety)