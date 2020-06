Sao phim 'BoJack Horseman' hối hận vì lồng tiếng cho nhân vật gốc Việt

Lời thú nhận được nữ diễn viên 37 tuổi đăng trên Instagram hôm 26/6. Alison viết: "Dù muộn màng nhưng tôi ước mình đã không lồng tiếng cho Diane Nguyễn. Giờ tôi mới hiểu rằng người màu da nào nên lồng tiếng cho nhân vật da màu đấy. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội để cộng đồng người Mỹ gốc Việt thể hiện tiếng nói của mình một cách chân thực và tôn trọng nhất".

Alison Brie. Ảnh: WireImage.

Alison cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khiến những người gốc Việt lỡ cơ hội thể hiện nhân vật đại diện cho cộng đồng mình. Nữ diễn viên cũng ca ngợi các nghệ sĩ gần đây đã từ chối những công việc tương tự, giúp cô học hỏi nhiều điều.

BoJack Horseman là loạt phim hoạt hình kéo dài 6 phần do Netflix sản xuất. Phần đầu ra mắt năm 2014 và vừa khép lại phần cuối hồi tháng 1 năm nay. Đây là loạt phim hoạt hình gốc ấn tượng của Netflix, nhận được nhiều quan tâm và giành hai đề cử Primetime Emmy. Nhân vật của Alison xuất hiện trong cả 6 phần của BoJack Horseman tuy nhiên từng bị chỉ trích vì để một diễn viên da trắng vào vai người gốc Á.

Nhân vật gốc Việt Diane Nguyễn trong 'BoJack Horseman'.

Ý kiến của Alison được đưa ra sau khi một số diễn viên da trắng nói họ đã từ chối lồng tiếng cho những nhân vật không thuộc màu da của mình. Mike Henry, người lồng tiếng cho nhân vật da màu Cleveland trong series Family Guy từ năm 1999, tuyên bố sẽ không đảm nhiệm việc này nữa. Nam diễn viên nói: "Dù rất yêu nhân vật nhưng nghệ sĩ nên đóng những vai có cùng màu da với mình. Bởi vậy tôi đã thôi việc".

Jenny Slate và Kristen Bell cũng từ chối lồng tiếng cho phim Big Mouth và Central Park với lý do tương tự. Nhà sản xuất The Simpsons tuyên bố sẽ không để diễn viên da trắng thể hiện nhân vật không phải da trắng trong phim nữa. Nhiều năm qua, The Simpsons đã nhận chỉ trích nặng nề vì để nghệ sĩ thể hiện nhân vật không đúng chủng tộc của mình ngoài đời. Tiêu biểu nhất là trường hợp Hank Azaria lồng tiếng cho Apu - một nhân vật người Ấn Độ.

Thúy Anh (Theo Deadline)