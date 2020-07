Phim truyền hình Hàn ngày càng dung tục?

Gần đây, các bộ phim truyền hình mới, được chiếu liên tục trên kênh SBS và tvN, nhận được nhiều chú ý không chỉ vì nội dung mới lạ mà còn bởi những tranh cãi về yếu tố tình dục.



Bộ phim truyền hình "Tiệm tạp hóa Saet Byul" (Backstreet Rookie) phát sóng ngày 19/6 vừa qua đã đi quá xa khỏi lời giới thiệu rằng đây là một bộ phim truyền hình gia đình và gây tranh cãi ngay từ tập phát sóng đầu tiên. Trong buổi phát sóng ngày hôm đó, người ta đã chỉ trích cảnh một nữ sinh trung học hôn một người đàn ông trưởng thành vì lo ngại rằng trẻ vị thành niên sẽ trở thành đối tượng tình dục. Ngoài ra, cảnh bán dâm tại phòng khách sạn, tiếng rên rỉ của nghệ sĩ truyện tranh và cả bức tranh vẽ thân thể người phụ nữ cũng đã trở thành chủ đề nóng.

Cảnh phim Backstreet Rookie.

Ngay sau khi phát sóng, khán giả đã có những phản ứng tiêu cực như "Nghe giới thiệu là phim gia đình nên tôi đã xem cùng các con nhưng thật xấu hổ làm sao", "Tôi thấy rất không thoải mái khi xem", "Hãy ngừng phát sóng đi"... Trước đó, người ta đã rất nghi ngờ khi webtoon (truyện tranh phát hành trên mạng) nguyên tác cùng tên là truyện dành cho nam giới trưởng thành, nhưng đội ngũ sản xuất khẳng định chắc nịch rằng: "Chúng tôi sẽ chỉ lấy những điểm tích cực của tác phẩm gốc và biến nó thành phim gia đình". Mặc dù đã có nhiều tranh cãi như vậy trước đó, hiện tại phim vẫn chưa có bất kỳ khắc phục nào.

Ngày hôm sau, tập đầu tiên của bộ phim Psycho But It's Okay được phát sóng lại một lần nữa khiến khán giả cau mày khi có những câu thoại mang tính quấy rối tình dục của nữ chính. Trong tập 3 phát sóng ngày 27/6, nhân vật Go Moon Young (Seo Ye Ji), người có tính cách chống đối xã hội, bước vào phòng thay đồ nam và cảm thán trước cơ thể rắn chắc của điều dưỡng khoa thần kinh Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun). Moon Kang Tae bàng hoàng hét lên "Ra ngoài ngay", nhưng Go Moon Young vẫn mặc kệ và bất chấp chạm vào cơ thể của anh chàng.



Ngoài ra, Go Moon Young còn dám nói với Moon Kang Tae trước mặt những người khác rằng "Tôi không thỏa mãn với ham muốn của mình. Anh có muốn ngủ với tôi một lần không?" và khi khen ngợi ngoại hình của anh, cô nói: "To thật", "Đẹp quá nên cứ nảy lòng tham liên tục"... rất nhiều câu thoại mang lại cảm giác khó chịu cho người xem.

Phim truyền hình Hàn ngày càng dung tục? Cảnh trong phim Psycho But It's Okay.

Khán giả đã chỉ ra rằng những lời thoại như thế này chính là quấy rối tình dục. Một số cư dân mạng còn mạnh tay đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban thẩm định truyền thông Hàn Quốc. Khán giả Hàn Quốc bình luận: "Con gái làm vậy thì cho là cool ngầu, còn con trai làm vậy là quấy rối tình dục sao?" và "Nếu thay đổi giới tính ngược lại thì sẽ bị chôn ngay lập tức".

Các vấn đề tiêu cực, cảm giác khó chịu và mệt mỏi mà các bộ phim liên tiếp mang đến cho người xem khiến họ bị ngợp. Trong số họ, cũng có ý kiến cho rằng "drama thì phải có drama chứ", nhưng phần lớn khán giả đều tỏ rõ phản ứng rằng "Tôi sẽ không xem nữa".

Dường như "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul" đã nhanh chóng thay đổi trước phản ứng tiêu cực của khán giả và đã có một bước đột phá. Trong tập 4 phát sóng ngày 27/6, không còn thấy cảnh phim nhấn mạnh việc họa sĩ webtoon vẽ bộ phận đặc biệt của cơ thể hay tiếng rên rỉ xấu hổ nào. Điều này cho thấy ekip làm phim đã tích cực tiếp thu những phê bình của khán giả.

Lúc này, câu chuyện của cặp đôi chính thức được mở ra và tỷ lệ người xem ngày hôm đó cũng tăng lên đáng kể. "Cửa hàng tiện lợi Saetbyul" đã duy trì tỷ lệ người xem ở mức 6% cho đến tập 3 và sau khi thay đổi theo ý kiến của khán giả, bộ phim đã ghi nhận mốc kỷ lục cao nhất với tỷ lệ người xem 8,3% ngay sau đó.

Hai bộ phim đều chỉ mới ở những tập phát sóng đầu tiên, vì vậy hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế bằng cách tích cực tiếp nhận chỉ trích của khán giả và khắc phục. Sẽ vẫn còn cơ hội để hai bộ phim rất hot này xua tan hết mọi tranh cãi và lấy lại tình cảm của khán giả.

Thủy Tiên (Theo Tenasia)