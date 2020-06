Phim mới vừa chiếu, nhan sắc Kim Soo Hyun được khen hết lời

Tập 1 It’s Okay to Not Be Okay lên sóng tối 20/6. Phim có sự tham gia của Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji. Lên sóng cùng khung giờ và cạnh tranh rating với Backstreet Rookie (Cửa hàng tiện lợi Saet Byul), phim mới của Kim Soo Hyun đã chiến thắng và dẫn đầu số lượng khán giả theo dõi.

Ngoại hình của Kim Soo Hyun khiến khán giả yêu thích.

Điểm nhấn của phim là nhan sắc của hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji. Trong vai một nhân viên y tế chứa nhiều bí mật trong cuộc sống, Kim Soo Hyun đã hóa thân vào vai diễn mượt mà. Không còn vẻ công tử lạnh lùng sang trọng như ở các phim trước, đến với It’s Okay to Not Be Okay, Kim Soo Hyun đã bộc lộ tình cách và số phận nhân vật thông qua đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. Khán giả Hàn dành nhiều lời khen ngoại hình của Kim Soo Hyun. Nhiều người nói sẽ dõi bộ phim này vì hai diễn viên chính.

Diễn biến tập 1 It’s Okay to Not Be Okay cũng có nhiều điều khiến khán giả tò mò. Nữ chính Go Moon Young (Seo Ye Ji) là một nhà văn thiếu nhi, có những biểu hiện tâm lý không bình thường. Cô thích vật sắc nhọn, tự làm tổn thương cơ thể mình và viết những câu chuyện cổ tích u ám. Mối quan hệ giữa Moon Young và bố cũng khiến khán giả tò mò. Cô tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với người cha bệnh tật.

Go Moon Young (Seo Ye Ji) có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Còn Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) là nhân viên y tế cộng đồng, người đã dành mọi thời gian để chăm sóc anh trai Sang Tae bị mắc chứng tự kỷ. Anh không ít lần gây rối nhưng Kang Tae luôn dành sự dịu dàng nhất để đối xử với anh.

Moon Young được mời đến bệnh viện để đọc sách cho những đứa trẻ đang điều trị bệnh ở đây. Cô chứng kiến cảnh tượng một ông bố gặp vấn đề về tâm lý đang hại đứa con của mình và muốn giết nó để chết chung. Moon Young đã xông ra ngăn cản và bị ông bố đó bóp cổ. Kang Tae đã có mặt kịp thời, bảo vệ nữ nhà văn một mạng. Được giải thoát, Moon Young cầm dao định đâm kẻ tấn công mình nhưng Kang Tae đã dùng tay không nắm chặt lưỡi dao của cô để cản lại.

Ngay tập 1, Go Moon Young đã khiến Kang Tae bị thương.

Lần gặp gỡ định mệnh đó đã khiến Kang Tae có những cảm xúc rất kỳ lạ. Anh muốn gặp lại cô một lần nữa. Phim cũng hé lộ, trong quá khứ Kang Tae từng thích một cô bé giống với Moon Young, có đôi mắt lạnh giá và thờ ơ với tất cả thế gian này.

It’s Okay to Not Be Okay phát sóng trên kênh truyền hình cáp tvN vào khung giờ 21:00 tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

