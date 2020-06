Phim mới của Park Shi Hoo vẫn hot sau sự cố 'vạ miệng'

Theo số liệu từ Nielsen Korea, drama cổ trang King Maker: The Change Of Destiny của TV Chosun lên sóng vào tối 17/5 có rating 3,819% tại mảng truyền hình trả tiền. Diễn xuất của Park Shi Hoo được khen tốt, tạo được sự đồng cảm cho nhân vật. Dù mới phát sóng tập đầu tiên, diễn biến câu chuyện của King Maker: The Change Of Destiny đã được đẩy mạnh.

Phim xoay quanh Choi Chun Joong (Park Shi Hoo), một thầy xem tướng dùng khả năng ngoại cảm vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng hoàng cung. Đồng hành cùng anh là công chúa Lee Bong Ryun (Go Sung Hee), có khả năng nhìn thấy số phận của người khác. Bộ phim đan xen giữa quá khứ và mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

Park Shi Hoo và Go Sung Hee là cặp đôi chính của phim.

Ngay trước giờ lên sóng, King Maker: The Change Of Destiny đã phải nhận sự ghét bỏ từ khán giả. Trong buổi ra mắt phim ngày 14/5, Park Shi Hoo có chia sẻ gây sốc: "Go Sung Hee có một cảnh nude trong phim. Cảnh đó rất gợi cảm và khiêu khích nên tôi nghĩ các bạn có thể mong đợi nó" khi được hỏi về cảnh mong đợi nhất trong phim.

Khán giả lập tức chỉ trích Park Shi Hoo mang cảnh nude của bạn diễn ra để quảng bá cho phim. "Thế này có khác gì quấy rối tình dục bằng lời nói đâu", "Chẳng ai quảng bá cho phim cổ trang mà lại lôi cảnh nude ra như thế cả"..., là những bình luận nhận được nhiều đồng tình trên trang Nate của Hàn. Quá khứ vướng vào scandal cưỡng hiếp của anh cũng bị đào lại.

Năm 2013, Park Shi Hoo bị một nữ thực tập sinh tố cáo đã cưỡng hiếp cô khi cô đang bất tỉnh vì say rượu. Dù sau đó, Park Shi Hoo trắng án do nữ thực tập sinh rút đơn kiện nhưng vụ việc đã làm sự nghiệp đang đi lên của Park Shi Hoo bị dìm tận đáy. Gần đây, anh đang dần lấy lại cảm tình của khán giả qua các bộ phim chất lượng.

Sau phát ngôn nhạy cảm, Park Shi Hoo đã xin lỗi vì sử dụng từ ngữ không phù hợp. Công ty của Park Shi Hoo và Go Sung Hee cũng giải thích rằng bình luận của nam diễn viên đã bị hiểu lầm. Không khí buổi phỏng vấn diễn ra vui vẻ nên anh có những phát ngôn thoải mái mà không lường trước hậu quả.

Lời xin lỗi của Park Shi Hoo chưa thể xoa dịu sự tức giận của khán giả. Tuy nhiên, King Maker: The Change Of Destiny vẫn có rating khả quan sau khi lên sóng.

Chi Chi