Phim chiếu rạp tháng 7

Thể loại: Hành động - Tâm lý

Cựu cảnh sát Ray (Mel Gibson đóng) chạm trán với âm mưu táo tợn của một băng cướp. Những người dân vô tội tại một chung cư ở Puerto Rico cần được giải cứu trước khi cơn bão cấp 5 đổ bộ, đe dọa nhấn chìm tòa nhà trong biển nước. Những người hùng phải cùng lúc chống chọi với thiên nhiên và kẻ ác.

Thể loại: Hài

Balloon và First không chịu nổi tu hành nên quyết định hoàn tục. Nhưng việc trở lại cuộc sống thường nhật khiến cặp đôi suýt chết vì dính phải lời nguyền bí ẩn. Đồng hành cùng họ còn có người bạn mới: Toh - kẻ luôn bị vận xui đeo bám. Cả ba phải vượt qua nỗi sợ để tìm cách phá lời nguyền.

The Voice (Tiếng vọng từ địa ngục)

Thể loại: Hồi hộp - Kinh dị

Grace trở về thăm chị gái sau khi trải qua cú sốc tinh thần do bị hôn phu phản bội. Cô phải vật lộn với chứng tâm thần phân liệt của chị gái và nhiều tình huống quái gở trong căn nhà. Đến một ngày, Grace nhận ra cô cũng dần mắc bệnh tâm thần giống chị và những điều kinh dị đeo bám lấy cô ngay cả trong giấc ngủ.

Survive the Night

Thể loại: Hành động

Rich là bác sĩ thành đạt nhưng sai sót trong quá trình chữa bệnh khiến bệnh nhân qua đời còn anh vướng vào vụ kiện dài hơi dẫn đến phá sản. Gia đình anh trở về sống cùng bố Frank - một cảnh sát trưởng về hưu.

Sau khi đoàn tụ, gia đình Frank bị bọn cướp bắt cóc. Một tên bị trúng đạn vào chân nên ép Rich phải chữa trị. Bằng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm với tội phạm, Frank biết gia đình mình sẽ bị chúng giết chết sau khi lành vết thương nên quyết định chống trả.

Scoob!

(Cuộc phiêu lưu của Scooby-Doo)

Thể loại: Hài - Hoạt hình

Bản phim điện ảnh tiết lộ về cuộc gặp gỡ "định mệnh" giữa Scooby-Doo và Shaggy và cách họ kết nối với nhóm bạn gồm Fred, Daphne, Velma. Trong phần này, Scooby và Shaggy vô tình bị hút vào phi thuyền bí ẩn, gặp gỡ siêu anh hùng Blue Falcon mà cả hai ngưỡng mộ. Tại Trái Đất, các thành viên còn lại phát hiện âm mưu thôn tính thế giới bằng robot của gã phản diện Dick Dastardly.

Thể loại: Hồi hộp - Tâm lý

Thu là một cô gái mù nhưng vô tình trở thành nhân chứng của một vụ án. Vì là người khiếm thị, Thu gặp khó khăn khi thuyết phục cảnh sát rằng mình "thấy" tội ác đó. Vụ án càng trở nên phức tạp khi một nhân chứng khác là Hải xuất hiện cùng lời khai mâu thuẫn với Thu. Cả hai đều khẳng định thông tin của mình chính xác khiến cảnh sát bối rối. Trong khi đó, tên tội phạm Lê đã âm thầm theo dõi cả Thu và Hải để tìm cách thủ tiêu họ.

Thể loại: Hài - Tình cảm

Lin là cô nàng có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Sau khi chia tay bạn trai nam thần, cô cảm thấy mệt mỏi chốn thành thị xô bồ nên quyết định lên rừng ở ẩn. Đến homestay vắng vẻ, Lin vô tình gặp gỡ chàng biên kịch Pud. Trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, họ dần cảm mến nhau bất chấp sự đeo bám, phá phách của các oan hồn bản địa.

Without a Body

Thể loại: Kinh dị

Sau khi mất đi người vợ yêu dấu bởi một tai nạn bất ngờ, Alex - nhà văn chuyên viết truyện kỳ bí cùng hai con gái chuyển tới sống trong một căn nhà với lịch sử lâu đời. Hàng loạt sự kiện đáng sợ xảy ra khiến một người không tin vào ma quỷ như Alex cũng dần phải cảm thấy hoài nghi và lo âu về sự an toàn của mình và hai con gái.

The Secret Garden

Thể loại: Kỳ ảo

Mary Lennox được sinh ra tại Ấn Độ trong gia đình giàu có người Anh. Cha mẹ cô đột ngột qua đời và cô được gửi về Anh sống cùng chú mình, Archibald Craven. Cô bé cùng các anh em họ tìm ra khu vườn kỳ bí trong dinh thự Misselthwaite.



The Secret Garden Trailer

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Trong lúc tìm hiểu về năng lực bí ẩn đang dày vò mình, Eric vô tình gây nên những tai nạn chết người. Nhận được sự giúp đỡ của nhà tâm lý học trẻ tuổi Chrristine, Eric từng bước phát hiện thân thế thực sự của mình chính là hậu duệ của các vị thần trong thần thoại Bắc Âu.



Ghosts of War

Thể loại: Kịch tính - Chiến tranh

Năm người lính Mỹ được giao nhiệm vụ canh giữ một lâu đài tại Pháp trong những năm cuối Thế chiến II. Họ rơi vào tình trạng hoảng loạn khi gặp phải một kẻ thù siêu nhiên còn đáng sợ hơn rất nhiều những gì họ từng trải qua trên chiến trường.



Thể loại: Kinh dị

Phim xoay quanh một gia đình mẫu hệ gồm 3 người phụ nữ. Bộ phim mở đầu khi bà Edna, một góa phụ lớn tuổi sống một mình trong căn nhà ở giữa rừng đột ngột biến mất không lý do, khiến cô con gái Kay và cô cháu ngoại Sam phải quay về "căn nhà tổ" của dòng họ để tìm kiếm. Khi bà Edna bất ngờ trở lại, các hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.

Thể loại: Hành động

Phi là một võ sĩ đã giải nghệ. Vì hận thù sau cái chết của vợ, anh quyết định quay lại sàn đấu để trả nợ máu, đối đầu với anh là ông trùm Ba Râu. Trên hành trình báo thù, Phi phát hiện những bí mật kinh hoàng và kẻ thù của anh cũng là nỗi khiếp sợ của những người dân bản Mù Sương. Cựu võ sĩ phải lựa chọn trả thù hay bảo vệ người dân.



Thể loại: Giật gân

Rachel là mẹ đơn thân chịu nhiều áp lực cuộc sống. Một buổi sáng bị sa thải do liên tục đi làm muộn, cô vô tình xích mích với một người đàn ông trên một chiếc xe khác đang chắn đường mà không hề nghĩ mình đã trở thành mục tiêu theo dõi của hắn. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng khi gã đàn ông bí ẩn tấn công những người thân của Rachel và đe dọa phá hủy cuộc sống của cô.



Thể loại: Hành động - Giật gân

Quyết định đâm đầu vào chỗ chết, cựu quân nhân Jung Seok trở lại bán đảo vì số tiền hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Tuy nhiên, anh và đồng đội bất ngờ bị phục kích bởi lữ đoàn biến chất 631 cùng bầy đàn zombie khát máu. Được gia đình Min Jung giải cứu, Jung Seok phải tìm cách đào thoát khỏi nơi đây trước.



Thể loại: Phiêu lưu - Kỳ ảo

Pinocchio khao khát trở thành người thật. Tuy chỉ là một con rối, trông cậu rất giống một cậu bé trong sáng, ngây thơ. Cậu càng muốn làm vui lòng người cha của mình thì lại càng thường xuyên phạm phải những sai lầm.



Thể loại: Tâm lý - Tình cảm

Quang Kha và Thiên Di là cặp vợ chồng yêu nhau say đắm. Nhưng vụ tai nạn thảm khốc đã cướp người vợ khỏi tay Quang Kha. Cái chết của Thiên Di ẩn giấu những điều bất thường. Sau quãng thời gian sống trong đau khổ, Quang Kha phát hiện mình có cơ hội cứu vợ.



Thể loại: Hoạt hình - Hài

Swifty là chú cáo nhỏ làm văn thư tại một công ty giao hàng ở Bắc Cực. Một ngày nọ, để chứng minh với sếp rằng mình cũng có khả năng trực tiếp đi ship như những thành viên khác, Swifty đã lén lấy một chiếc xe trượt tuyết và đi giao một món đồ tới một địa chỉ bí ẩn.



Thể loại: Kinh dị

Cặp vợ chồng trẻ Wade và Lisa đến Australia tìm kiếm những phút giây riêng tư giữa thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, bộ đôi đã bị lạc giữa vùng thảo nguyên hoang vắng, buộc phải rời khỏi xe và đi bộ để tìm tuyến đường mới. Khi màn đêm buông xuống, cặp đôi phải ngủ qua đêm giữa những bụi rậm chứa đầy rắn, bò cạp và chó hoang rình rập.



Thể loại: Hành động - Hồi hộp

Những người dân lao động tại khu chung cư cũ ở Sài Gòn đều ham mê chơi số đề với hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn đổi đời. Ròm là cậu bé làm "cò đề" kiếm sống qua ngày, chuyên tư vấn cho người dân những con số may mắn. Tuy nhiên, Ròm phải cạnh tranh với Phúc - một tay cò đề giang hồ cùng khu - để giành giật từng "khách hàng". Dù cuộc sống vất vả, Ròm vẫn rất lạc quan. Cậu luôn say mê tính toán các con số với mong ước kiếm được nhiều tiền để đi tìm cha mẹ thất lạc.



The SpongeBob Movie: Sponge on the run

(SpongeBob: Bọt biển đào tẩu)