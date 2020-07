'Peninsula' chưa vượt qua cái bóng của 'Train to Busan'

Peninsula (Bán đảo) là hậu truyện của Train to Busan. Phim lấy bối cảnh 4 năm sau, Hàn Quốc đã thất thủ do đại dịch zombie, trở thành vùng đất chết chóc. Những người may mắn kịp lên chuyến tàu sơ tán được tấm vé tới quốc gia khác, trong đó có Jeong Seok (Gang Dong Won đóng) - một cựu sĩ quan có tài bắn súng cừ khôi.

Gang Dong Won đóng vai chính trong phim.

Dù thoát khỏi đại dịch, cuộc sống tị nạn của họ ở vùng đất mới bấp bênh. Jeong Seok, anh rể và một nhóm người được bọn xã hội đen tập hợp và giao nhiệm vụ trở về vùng đất zombie lấy xe tải chứa 20 triệu USD. Phần thưởng sẽ được chia 50/50. Dù kế hoạch mạo hiểm đánh đổi bằng tính mạng nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện vì số tiền trên có thể giúp đổi đời.

Tuy nhiên, kế hoạch không diễn ra suôn sẻ. Vì bất cẩn khi thực hiện nhiệm vụ, họ đánh thức bầy zombie khát máu. Trên đường chạy trốn, họ được giải cứu và phát hiện ra sự thật bất ngờ: còn rất nhiều kẻ tốt, người xấu gắng gượng sinh tồn trên vùng đất chết chóc này.

Peninsula Trailer phim 'Peninsula'.

Nối tiếp Train to Busan nhưng Peninsula có cốt truyện độc lập, khán giả vẫn có thể hiểu phim dù chưa xem phần trước. Nếu Train to Busan tập trung vào câu chuyện cảm động, Peninsula lại thiên về hành động. Đám xác sống không còn đối thủ chính của phe thiện, chúng chỉ làm nền cho cuộc đối đầu giữa người với người.

Bộ phim ảnh hưởng phong cách đua xe, bắn súng của Fast & Furious. Cảnh đua xe gay cấn, phô diễn kỹ năng cầm lái nhưng vài phân đoạn hơi bị "phim ảnh hóa". Cảnh hành động cuối được phân chia thời lượng vừa vặn, không quá ngắn cũng không quá lê thê nhưng vẫn thiếu một chút kịch tính để người xem thực sự đã mắt.

Những cảnh ấn tượng trong phim.

Phim tập trung vào trận chiến giữa nhóm của Jeong Seok và băng đảng 631 nhưng vẫn gắn mác là phim zombie. Tuy nhiên, đám zombie được nhận xét là nỗi thất vọng của Peninsula. Kingdom - một tác phẩm khác lấy đề tài xác sống được Hàn Quốc phát hành gần đây cũng xoay quanh trận chiến kép giữa người với người và người với zombie. Nếu như xác sống trong Kingdom khiến khán giả ám ảnh, rợn tóc gáy bởi những màn cắn cổ, moi nội tạng và tạo hình đúng chất một con quỷ đói thì xác sống của Peninsula ngược lại.

Peninsula hiếm cảnh quay cận mặt zombie, phần lớn là cảnh toàn, cho thấy số lượng đông đảo. Cách chúng cắn người và biến đổi cũng không gây sợ hãi như phần tiền nhiệm Train to Busan. Phim zombie nhưng không đầu tư cho zombie được cho một thiếu sót.

Peninsula và phần trước có chung "cha đẻ" là đạo diễn Yeon Sang Ho và biên kịch Park Joo Suk. Thế nhưng, họ không bước qua được cái bóng quá lớn của Train to Busan do chính mình tạo ra. Phần một để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả vì câu chuyện quá cảm động, khiến người xem phải day dứt trước sự chia cắt của hai cha con nhân vật chính ở phút cuối hay cách nhân vật Sang Hwa (Ma Dong Seok đóng) hy sinh thân mình để bảo vệ gia đình và cả những người không quen. Peninsula chưa làm tốt ở khâu này. Phân đoạn lấy nước mắt khán giả chưa đủ sâu sắc để đẩy tâm trạng người xem lên cao trào. Bởi vậy khi kết thúc, phim để lại cảm xúc rất lưng chừng.

Điểm cộng, phim xây dựng được hai nhân vật nhí thành công. Chúng là những đứa trẻ gan dạ, tuy nhỏ tuổi nhưng sở hữu tinh thần chiến binh. Tính cách này logic với hoàn cảnh sống: được sinh ra khi đất nước rơi vào tận thế, lớn lên trong trạng thái luôn sẵn sàng chiến đấu để sinh tồn. Hai nhân vật nhí xuất hiện rất ngầu, có cá tính mạnh khiến khán giả thích thú.

Sao nhí thủ vai Jooni đua xe cực ngầu trong phim.

Phim khiến người xem suy nghĩ về lòng người trong hoạn nạn. Vì lòng tham, họ đặt mình và người thân vào nguy hiểm. Và nhóm người duy nhất còn sót lại ở vùng đất chết chóc cũng không còn nhân tính. Thay vì cứu giúp đồng loại, chúng coi mạng người như cỏ rác, lấy ra mua vui và ép họ chiến đấu như những con thú.

Dù chưa ấn tượng như Train to Busan nhưng xét tổng thể, Peninsula làm tốt vai trò một bộ phim giải trí.

Phim chiếu sớm từ 17 đến 19/7 và chính thức phát hành từ 24/7.

iOne đánh giá: ★★★☆☆

Thúy Anh