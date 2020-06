'Oh My Baby': Nữ chính 'lên đồn' vì 'xin giống' trái phép

Chủ đề: Oh My Baby 2

Jang Nara trở lại màn ảnh nhỏ với vai Jang Hari trong drama Oh My Baby. Jang Hari, 39 tuổi, là phó phòng của tạp chí trẻ em The Baby. Cô khát khao mãnh liệt là được làm mẹ nhưng không muốn kết hôn.

Dưới áp lực của gia đình, bạn bè và xã hội, cô nàng gấp rút tìm một người đàn ông để biến ước mơ có con thành sự thật. Cô có 3 ứng viên tiềm năng: nhiếp ảnh gia tự do Han Yi Sang (Go Joon), anh bạn thân là bác sĩ nhi khoa Yoon Jae Young (Park Byung Eun) và cấp dưới Choi Kang Eu Ddeum (Jung Gun Joo). Nhưng chuyện không hề đơn giản và kế hoạch của Hari cũng không thuận lợi.

Jang Hari (Jang Nara) quyết định không kết hôn, làm mẹ đơn thân.

Trong tập mới nhất vừa lên sóng tối 21/5, Hari dũng cảm tuyên bố không kết hôn đồng thời lén lút tra cứu thông tin về việc "mua tinh trùng" trên mạng. Việc này là bất hợp pháp đối với phụ nữ chưa có chồng nhưng cô vẫn quyết định "liều một phen".

Hậu quả là Hari bị đưa về đồn cảnh sát, phải nhờ anh bạn thân Yoon Jae Young đem con gái là bé Do Ah tới giải vây. Khi được hỏi về lý do "biết sai mà vẫn cố", Hari nghẹn ngào bộc bạch nỗi khao khát "muốn sống bình thường nhưng không biết phải làm sao" với Jae Young.

Jang Hari bị bắt vì định mua tinh trùng trái phép.

Sự việc không dừng lại ở đó khi việc làm của Hari bị đưa lên tin tức khiến cô vô cùng xấu hổ và mất mặt trước các đồng nghiệp trong công ty, đặc biệt là "hậu bối" Eu Ddeum.

Chuyện bại lộ còn khiến mẹ Hari vô cùng tức giận khi biết con gái sắp đi vào "vết xe đổ" của mình. Hai mẹ con cãi vã nảy lửa. Hari bày tỏ quan điểm rằng cô vẫn sống tốt mà không cần kết hôn. Cô cho rằng một phần lỗi đến từ mẹ cô khi bà có cuộc hôn nhân thất bại, Hari chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau thường xuyên và sống không hạnh phúc.

Mẹ con Hari cãi nhau to vì quyết định của cô.

Ra khỏi nhà sau cuộc tranh cãi, Hari vô tình bắt gặp Yi Sang (Go Joon) và òa khóc khiến anh chàng bối rối vội vàng an ủi. Tuy hay nói móc Hari, thậm chí còn nói cô 39 tuổi mà hệt như một đứa trẻ, nhưng Yi Sang chân thành tán dương Hari là một cô gái tốt và cho rằng cô không cần vội vàng tìm kiếm một đứa con như vậy.

Anh chàng nhiếp ảnh gia "độc mồm" Yi Sang an ủi Hari.

Trong một buổi chụp hình cho tạp chí, cấp dưới thân thiết của Hari đã vô tình "khai sáng" cho cô rằng việc hiến tặng tinh trùng thường được thực hiện bởi những người thân quen. Hari chợt nhận ra ba anh chàng đẹp trai mà cô quen biết kia hẳn là những nhân vật tiềm năng có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Ánh mắt sáng rực của cô nàng gợi liên tưởng cho khán giả về cuộc tấn công "xin giống" trong tập tiếp theo.

Oh My Baby tiếp tục được phát sóng vào 21h45 (giờ Việt Nam) thứ 5 - thứ 6 hàng tuần trên tvN.

Hana