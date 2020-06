Nữ phụ hot nhất 'Itaewon Class' trở lại

Thông tin được đại diện của Kwon Nara xác nhận hôm 26/6.

Kwon Nara và L đang đàm phán để tham gia dự án cổ trang mới.

New Secret Royal Inspector sẽ kể câu chuyện về mật thám hoàng gia. Đây là một nghề nghiệp chỉ có dưới triều đại Joseon. Những mật thám này là các vị quan thân tính với hoàng đế, được chỉ định đặc biệt, ẩn danh khi đến các địa phương. Tại đây, họ sẽ thu thập những câu chuyện của người dân, trở thành tai mắt cho hoàng đế giám sát các quan lại tại địa phương. Những mật thám này được xem là những người hùng thầm lặng, mang đến công lý cho dân chúng.

Theo thông tin chưa xác nhận từ Ilgan Sports, nhân vật của Kwon Nara là Hong Da In, một kỹ nữ xinh đẹp và nhiều tài nghệ. Cô ấy khiến đàn ông điên đảo với nụ cười. Không chỉ xinh đẹp, tài giỏi, Hong Da In còn vô cùng dũng cảm.

L (Infinite) cũng đang được đàm phán cho vai nam chính trong bộ phim này. Theo tiết lộ, anh sẽ đóng một trong những mật thám triều đình.

Kwon Nara sinh năm 1991, debut với vai trò thành viên nhóm nhạc Hello Venus. Cô vừa gây chú ý trên màn ảnh đầu 2020 với Oh Soo Ah trong Itaewon Class. Kwon Nara có chiều cao 1,72 m, gương mặt đẹp. Tuy nhiên, sự nghiệp thần tượng lẫn diễn viên của cô khá lận đận. Khi còn hoạt động, Hello Venus cũng không gặt hái được thành công. Kwon Nara chuyển sang làm diễn viên, thường được trao vai phụ.

Nhờ "cơn sốt" Itaewon Class, Kwon Nara được biết đến nhiều hơn. New Secret Royal Inspector là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô, cũng là vai chính đầu tiên của Kwon Nara trên màn ảnh nhỏ.

Chi Chi