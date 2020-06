Những thông điệp lỗi thời trong truyện cổ tích

Phụ nữ tốt phải biết làm nội trợ

Thông điệp này được thấy trong nhiều phim hoạt hình cổ tích của Disney như Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Lọ Lem, Người đẹp và Quái vật... Nhân vật chính diện là những người giỏi chuyện bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, trong khi nhân vật phản diện thường chẳng biết làm gì.

Những phim hoạt hình này vô tình gửi đi thông điệp: phụ nữ tốt là người chỉ thích làm việc nhà. Nhưng điều này không đúng.

Hôn nhân là đích đến cuối cùng của phụ nữ

Hầu hết truyện cổ tích đều được xây dựng theo mô-típ: Gặp vấn đề - Phiêu Lưu - Nhận phần thưởng. Phần thưởng dành cho nam giới có thể là tình yêu, công lý, danh hiệu, sự giàu có... Trong khi phần thưởng cho nữ giới thường là hôn nhân.

Xã hội hiện đại không còn coi hôn nhân là mục tiêu duy nhất hay thước đo sự trưởng thành. Có nhiều thứ khác để một cô gái phấn đấu.

Con người không thể tự giải cứu bản thân

Nữ diễn viên Keira Knightley từng thú nhận cô cấm con gái đọc và xem những câu chuyện cổ tích về công chúa. Keira không thích việc các cô gái xinh đẹp dường như bất lực, chỉ chờ đợi một người đàn ông đến giải cứu cuộc đời họ.

Ví dụ, nàng Lọ Lem hầu hạ mẹ kế, không cố gắng đấu tranh cho tự do cá nhân. Nàng may mắn được bà tiên đỡ đầu tốt bụng giúp đỡ và chàng hoàng tử quyến rũ lấy làm vợ. Trong cuộc sống thật, điều này có thể không bao giờ xảy đến nếu con người không tự vùng lên.

Thay vào đó, Keira cho con gái xem các phim hoạt hình hiện đại như Moana, Frozen - nơi nhân vật đấu tranh cho chính mình.

Ngoại hình như nàng công chúa

Nghiên cứu của Đại học Bringham Young cho thấy các bé gái thường xuyên xem hoạt hình về công chúa có xu hướng tự ti khi trưởng thành. Lý do là các cô bé muốn có diện mạo giống nhân vật yêu thích, nhưng điều này bất khả thi vì trong hoạt hình, họa sĩ bóp méo tỷ lệ cơ thể giúp nhân vật trông đẹp và dễ thương hơn. Việc có vẻ ngoài giống nhân vật, ví dụ đôi mắt to chiếm nửa khuôn mặt, gần như là điều không thể.

Phân biệt người tốt, kẻ xấu bằng vẻ ngoài

Trong cổ tích, hoạt hình, người tốt luôn trông hấp dẫn hơn kẻ phản diện. Kiểu mẫu này có thể hình thành định kiến sai lầm.

Brightside gợi ý một số phim hoạt hình được coi là "an toàn" để trẻ nhỏ xem mà không hình thành thông điệp sai lầm trong suy nghĩ: Finding Dory, Moana, Kung Fu Panda, Zootopia, The Dog Who Stopped the War, Song of the Sea, Toy Story, WALL-E, Inside Out, Coco.

Thúy Anh