Những nhân vật thế chỗ đội Avengers gốc trong tương lai

Các phim Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home phát hành năm ngoái đã khép lại Infinity Saga dài 11 năm của Marvel, kết thúc hành trình của các nhân vật Iron Man, Captain America, Black Widow. Vũ trụ điện ảnh Marvel đang xây dựng một nhóm siêu anh hùng mới thay thế cho đội Avengers gốc.

Falcon trở thành Captain America

Cuối Endgame, Steve Rogers trả lại 6 viên đá Vô cực về đúng vị trí để tránh tạo ra dòng thời gian phân nhánh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Steve về thập niên 40 đoàn tụ Peggy Carter và sống một cuộc đời trọn vẹn bên bạn gái. Chiếc khiên vibranium in hình cờ Mỹ và danh hiệu Captain America được Steve trao lại cho Falcon.

Falcon sẽ chứng minh mình xứng đáng trở thành Captain America trong series The Falcon and the Winter Soldier dự kiến phát hành vào tháng 8 trên Disney+. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Variety, nam diễn viên Anthony Mackie nói series này giống như một bộ phim chiếu rạp dài 6 - 8 tiếng.

Jane Foster trở thành Mighty Thor

Sau khi đánh thắng Thanos, Thor nhường lại vai trò lãnh đạo Asgard cho Valkyrie và đi cùng đội Vệ binh dải ngân hà. Thor vẫn chưa rời vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng sắp được thay thế bởi phiên bản hoàn toàn mới.

Tại sự kiện San Diego Comic-Con năm ngoái, Marvel giới thiệu Jane Foster sẽ trở thành Mighty Thor trong Thor: Love and Thunder, dự kiến phát hành năm 2022. Trước đó, Jane được biết đến với tư cách bạn gái của Thần Sấm trong phần phim đầu tiên về Thor năm 2011.

Yelena Belova trở thành Black Widow

Natasha Romanoff đã chết tại hành tinh Vormir khi đi thu thập đá Linh hồn nhưng phim riêng đầu tiên về cô bây giờ mới chuẩn bị ra mắt. Phần này được đặt tên Black Widow, là tiền truyện của Avengers: Endgame.

Black Widow chiếu tại rạp từ 6/11, giới thiệu nhân vật hoàn toàn mới Yelena Belova - chị em với Natasha từ hồi cả hai tham gia chương trình đào tạo điệp viên ở Red Room. Yelena được dự đoán sẽ thế chỗ Natasha trở thành Black Widow trong tương lai.

She Hulk

Bruce Banner đã nghiên cứu thành công cách hợp nhất cơ thể anh với Hulk. Giờ đây, anh trở thành Smart Hulk có trí óc của Bruce và thể lực của người khổng lồ xanh. Điều này cho phép anh sử dụng găng tay vô cực để đảo lộn hậu quả Thanos gây ra, hồi sinh một nửa vũ trụ.

Marvel chưa tiết lộ vai trò của anh sau Infinity Saga, nhưng nam diễn viên Mark Ruffalo gần đây xác nhận đang đàm phán để xuất hiện trở lại trong She-Hulk - bộ phim giới thiệu phiên bản nữ của người khổng lồ xanh.

Trong truyện, She-Hulk tên thật là Jennifer Susan Walters, có sức mạnh sau khi được truyền máu từ anh họ Bruce. Hiện phim chưa tuyển diễn viên và ngày phát hành.

Kate Bishop

Clint Barton chưa có phim riêng chiếu rạp nhưng sắp có series truyền hình Hawkeye chiếu trên Disney+ năm 2021. Trong phim này, anh sẽ trở thành cố vấn cho Kate Bishop. Theo truyện tranh, Kate Bishop là con gái của một doanh nhân, được đào tạo võ thuật sau đó lấy danh xưng Hawkeye khi Clint được cho là đã chết.

Iron Man là siêu anh hùng duy nhất của Avengers gốc chưa có "người kế vị". Có tin đồn rằng Marvel đang dành vị trí này cho Riri Williams / Iron Heart, nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Thúy Anh