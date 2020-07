Những khoảnh khắc 'điên hết cỡ' của Seo Ye Ji trên màn ảnh

Potato Star 2013QR3

Đây là bộ phim sitcom đánh dấu sự xuất hiện của Seo Ye Ji trên màn ảnh nhỏ. Potato Star lên sóng năm 2013 trên đài tvN với 120 tập. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của gia đình họ Noh và những người hàng xóm sau khi có một thiên thạch va vào Trái đất.

Seo Ye Ji vào vai cô em gái Noh Soo Young. Dù chỉ đóng vai phụ, nhân vật Soo Young đã mang đến cho khán giả rất nhiều tiếng cười. Soo Young là cô con gái nhà giàu, tính tình tiểu thư, vô cùng đanh đá, trẻ con. Dù đã kết hôn, Soo Young vẫn thường xuyên có mặt tại nhà họ Noh và trêu chọc anh trai Noh Min Hyuk (Go Kyung Pyo).

Những trò chành chọe và trả đũa nhau của hai anh em Soo Young - Min Hyuk là điểm nhấn hài hước của bộ phim. Đã trưởng thành, có gia đình và công việc riêng nhưng cứ hễ ở cạnh nhau, cả hai lại bày ra đủ trò trẻ con để chơi khăm đối phương. Thậm chí hai anh em còn từng bị mẹ phạt "đứng xó" vì tội cãi vã, đánh nhau.

Độ "điên", bất chấp hình tượng của Seo Ye Ji cũng phần nào được thể hiện qua vai diễn này. Điệu bộ như "lên cơn" khi xông vào đánh anh trai, cấu véo, giật tóc, thậm chí là cắn tai anh của Soo Young khiến khán giả vừa buồn cười vừa hết hồn. Vai diễn Soo Young đã được Seo Ye Ji thể hiện linh hoạt qua nhiều trạng thái cảm xúc. Dù là bộ phim đầu tay, Seo Ye Ji vẫn vào vai rất tự nhiên.

ngôi sao khoai tây Trích đoạn phim (nguồn Vietsub: Kbom).

Lawless Lawyer (2018)

Đây là bộ phim Seo Ye Ji đóng nữ chính nhưng không được chú ý nhiều do ảnh hưởng danh tiếng của nam chính Lee Jun Ki quá lớn. Phim không có rating khả quan nhưng nhận được nhiều lời khen về chất lượng.

Trong Lawless Lawyer, Seo Ye Ji vào vai Ha Jae Yi - nữ luật sư luôn đấu tranh tìm công bằng cho thân chủ. Lý tưởng của Ha Jae Yi khác hoàn toàn Bong Sang Pil (Lee Jun Ki) - một tay xã hội đen chuyển sang làm luật sư, luôn tìm cách lách vào các kẽ hở của luật pháp để thu lợi. Hai người chuyển từ đối đầu trở thành đồng đội khi cùng chống lại một kẻ thù chung.

Ha Jae Yi đánh đấm cực ngầu và thường xuyên nổi khùng khi gặp những kẻ chướng mắt. Ngay trong tập 1, Ha Jae Yi đã tung đòn thẳng vào thẩm phán vì đưa ra phán quyết bất công cho thân chủ của cô. Vì cú đấm này, Ha Jae Yi bị hạ cấp. Cũng trong tập 1, cô nàng luật sư này điên máu đi tìm Bong Sang Pil - kẻ nhúng tay vào vụ việc và cho anh một cú đấm thẳng mặt.

Lawless Lawyer Trích đoạn phim.

It's Okay to Not Be Okay

Với vai nữ tác giả mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội Go Moon Young, Seo Ye Ji khiến khán giả ấn tượng với diễn xuất nhập tâm. Moon Young thể hiện sự điên khùng với những hành động gây rối bất chấp hậu quả. Cô đá người xuống cầu thang, có hành vi "quấy rối" với nam chính Kang Tae (Kim Soo Hyun). Thậm chí giữa buổi ký sách của mình, Moon Young còn giật tóc độc giả khiến danh tiếng bấy lâu đổ bể.

Diễn xuất "điên khùng" tự nhiên của Seo Ye Ji trong phim đã giúp cô giành được tình cảm của khán giả. Moon Young là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng, thẳng thắn, có phần cay nghiệt tới mức gây tổn thương cho người khác, sống ích kỷ không biết quan tâm, nhường nhịn bất cứ ai. Khi hai anh em Kang Tae (Kim Soo Hyun đóng) về ở chung với Moon Young, cô còn đánh nhau với người anh mắc bệnh tâm thần của Kang Tae chỉ vì một món đồ chơi. Nhưng bên trong, Moon Young là một cô gái thiếu cảm giác an toàn, thiếu tình cảm, lớn lên trong cô độc. Chính vì thế, những hành động của Moon Young được khán giả cảm thông hơn là chê trách.

It's Okay to Not Be Okay Trích đoạn phim.

