Những cảnh khóc ấn tượng của 'ông hoàng nước mắt' Kim Soo Hyun

It’s Okay Not To Be Okay

It’s Okay Not To Be Okay (Điên thì có sao) là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau thời gian nhập ngũ, đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù rating của phim không bùng nổ, diễn xuất của Kim Soo Hyun nhận được nhiều lời khen.

Trong vai nhân viên y tế Moon Kang Tae, Kim Soo Hyun nhiều lần rơi nước mắt vì áp lực cuộc sống. Kang Tae luôn tỏ ra lạc quan, mạnh mẽ nhưng cũng có lúc, anh không thể giữ cái vỏ kiên cường trước cuộc sống quá đỗi khó khăn. Đêm xuống, ở bên người bạn thân, Kang Tae đã rơi nước mắt khi nghĩ đến số phận của mình. Anh mất mẹ từ nhỏ, thiếu đi tình yêu thương của gia đình, luôn phải chăm sóc anh trai mắc bệnh tâm thần mà không có lúc nào sống vì mình.

Cảnh khóc trong It’s Okay Not To Be Okay khác biệt với những cảnh khóc trước đó của Kim Soo Hyun. Không dùng hết cơ mặt để khóc, Kang Tae khóc trong âm thầm, kìm nén, nghẹn ngào, không muốn ai biết mình đang rơi lệ. Anh cố gắng ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể. Cảnh quay nhiều cảm xúc này khiến khán giả thương tâm thay nhân vật Kang Tae.

Những cảnh khóc ấn tượng của Kim Soo Hyun trên màn ảnh Cảnh khóc của Kim Soo Hyun trong phim.

My Love From The Star

Được mệnh danh là "ông hoàng nước mắt" của màn ảnh Hàn, hầu như phim nào của Kim Soo Hyun cũng có cảnh khóc. Trong My Love From The Star, "cụ giáo" Do Min Joon nhiều lần rơi nước mắt vì chuyện tình trắc trở với minh tinh Chun Song Yi.

Cảnh khóc ấn tượng nhất trong My Love From The Star là cảnh Do Min Joon bật khóc ngay trước mặt Chun Song Yi khi thú nhận với cô mình chỉ còn 2 tháng ở Trái Đất. Trước đó, cặp đôi phải trải qua nhiều gian nan để xác định được tình yêu của mình nhưng thời gian họ được ở bên nhau lại chẳng còn bao lâu. Do Min Joon đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng cuối cùng anh không nhịn được mà bật khóc nức nở.

The Moon That Embraces The Sun

Đây là bộ phim có cảnh khóc gây nhiều tranh cãi của Kim Soo Hyun. Cảnh khóc thương tâm của nam diễn viên trong tập 16 của The Moon That Embraces The Sun khiến khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một bên nhận xét Kim Soo Hyun trong cảnh này khóc quá "gồng", khiến cảnh phim mất đi cảm xúc thương tâm. Gương mặt méo mó, phải vận dụng hết cơ mặt để khóc khiến anh trông thiếu tự nhiên.

Các fan của Kim Soo Hyun lại cho rằng, cảnh khóc này phải đặt trong phim mới có thể thấy rõ được cảm xúc liền mạch. Đó là sự đau khổ cực độ khi biết nữ pháp sư Wol (Han Ga In) chính là Yeon Woo - người vợ đính ước mà Hwon (Kim Soo Hyun) ngày đêm mong nhớ. Vậy mà anh không hề hay biết và luôn có những lời lẽ cay nghiệt với nàng.

Chi Chi