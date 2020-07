Những bộ phim đắt đỏ nhất thế giới

'Infinity War' và 'Endgame' là hai trong số phim có doanh thu cao nhất thời đại, đồng thời cũng là những phim đắt giá nhất.

15. Avatar

Kinh phí: 237 triệu USD

Doanh thu: 2,79 tỷ USD

Đại diện hãng Fox nói với The Wrap năm 2009 rằng bom tấn của James Cameron có giá 237 triệu USD. Thời điểm đó, Avatar đã vượt qua Titanic trở thành phim có doanh thu cao nhất toàn cầu. Avatar giữ kỷ lục đó suốt 10 năm trước khi bị Avengers: Endgame soán ngôi năm 2019.

14. Transformers: The Last Knight

Kinh phí: 239 triệu USD

Doanh thu: 605 triệu USD

Ban đầu, Deadline báo cáo bộ phim có ngân sách 217 triệu USD. Tuy nhiên FilmLA đã tính toán lại và xác định kinh phí là 239 triệu USD.

13. Avengers: Age of Ultron

Kinh phí: 250 triệu USD

Doanh thu: 1,4 tỷ USD

Age of Ultron là phim gây tranh cãi về ngân sách nhất. Các tờ Deadline, Forbes, Washington Post đều thống nhất kinh phí là 250 triệu USD. Nhưng FilmLA lại cho rằng con số thực sự là 365 triệu USD, như vậy sẽ cao hơn Infinity War và Endgame.

Age of Ultron có ít siêu anh hùng hơn nhưng nhân vật phản diện được làm bằng kỹ xảo và phim được quay tại nhiều địa điểm. Đoàn phim đã ghi hình tại Anh, Italy, Hàn Quốc, Bangladesh, Nam Phi và thành phố New York. Infinity War và Endgame chỉ được quay tại Atlanta, Anh, New York và Scotland.

Đại diện hãng phim Disney từ chối trả lời bình luận về ngân sách của Age of Ultron.

Các phim The Fate of the Furious, Spectre, Captain America: Civil War, Harry Potter and the Half-Blood Prince và The Lion King live-action cũng tốn 250 triệu USD mới đủ đáp ứng kỹ xảo hoành tráng.

12. Beauty and the Beast

Kinh phí: 254 triệu USD

Doanh thu 1,3 tỷ USD

Bộ phim live-action ước tính cần 160 triệu USD để thực hiện tuy nhiên sau đó, tạp chí Forbes cho biết phim thực chất cần đến 254,6 triệu USD.

11. Spider-Man 3

Kinh phí: 258 triệu USD

Doanh thu: 894 triệu USD



Nói về lý do ngân sách cao hơn hai bộ phim trước về Người Nhện do Tobey Maguire thủ vai, nhà sản xuất Laura Ziskin cho biết: "Ngân sách hiệu ứng hình ảnh cao hơn 30%. Tôi nghĩ điều đó được phản ánh qua số lượng các pha hành động và sự cầu kỳ để tạo ra nhân vật Người Cát".

10. Star Wars: The Force Awakens

Kinh phí: 259 triệu USD

Doanh thu: 1,1 tỷ USD

Nếu tính cả chi phí marketing, The Force Awakens cần đến 350 triệu USD. Sở dĩ tốn nhiều kinh phí do phim sử dụng nhiều hiệu ứng kỹ xảo.

9. Tangled

Kinh phí: 260 triệu USD

Doanh thu: 592 triệu USD

Đây là phim hoạt hình 3D đắt nhất của Disney. Chi phí cao là do sự kết hợp phức tạp giữa phong cách vẽ tay cũ với kỹ xảo máy tính. Mái tóc dài bóng mượt của Rapunzel cũng khiến hãng phim phải mạnh tay chi tiền và tốn nhiều công sức.

8. Star Wars: The Last Jedi

Kinh phí: 262 triệu USD

Doanh thu: 1,3 tỷ USD

New York Times báo cáo phần phim tốn khoảng 350 triệu USD cả kinh phí sản xuất lẫn marketing.

7. Batman v Superman: Dawn of Justice

Kinh phí: 263 triệu USD

Doanh thu: 873 triệu USD

Ngoài 263 triệu kinh phí sản xuất, Hollywood Reporter ước tính phim tốn thêm khoảng 150-160 triệu USD cho marketing. Dù tiêu tốn số tiền khổng lồ, doanh thu phim không đạt mức tỷ USD.

6. John Carter

Kinh phí: 263 triệu USD

Doanh thu: 284 triệu USD

John Carter được kỳ vọng sẽ mở ra loạt phim mới cho Disney tuy nhiên sản phẩm lại gây thất vọng và trở thành "bom xịt" lớn của Nhà Chuột.

5. Solo: A Star Wars Story

Kinh phí: 275 triệu USD

Doanh thu: 392 triệu USD

Sau khi hai đạo diễn Phil Lord và Chris Miller nghỉ việc vì những bất đồng sáng tạo, Ron Howard đã thực hiện nốt bộ phim. Theo Variety, công sức của Howard chiếm 70% bộ phim.

Có cùng mức kinh phí là Star Wars: The Rise of Skywalker với doanh thu 1,1 tỷ USD.

4. Justice League

Kinh phí: 300 triệu USD

Doanh thu: 657 triệu USD

Đạo diễn Josh Whedon thế chỗ Zack Snyder làm lại bộ phim sau khi Snyder gặp biến cố gia đình. Tuy nhiên, sản phẩm không được đánh giá cao, khán giả liên tục yêu cầu hãng phát hành bản phim do Snyder thực hiện trước đó. Chiều lòng người hâm mộ, bản phim này sẽ được ra mắt trên HBO Max năm 2021 với nhân vật phản diện hoàn toàn mới.

Có kinh phí ngang hàng với Justice League là Pirates of the Caribbean: At World's End với doanh thu 961 triệu USD.

3. Avengers: Infinity War

Kinh phí: 325 triệu USD

Doanh thu: 2 tỷ USD

Tháng 4/2018, The Wall Street Journal viết phim tốn khoảng 300 triệu USD để thực hiện. Sau đó, Deadline điều chỉnh lại thông tin kinh phí, nói phim "ngốn" của Disney 325 triệu USD. Infinity War không chỉ có doanh thu cao nhất 2018 mà còn lọt vào top 5 phim đắt đỏ nhất thời đại.

2. Avengers: Endgame

Kinh phí: 356 triệu USD

Doanh thu: 2,8 tỷ USD

Bộ phim có hơn 30 nhân vật chính góp mặt trong cảnh chiến đấu cuối phim. Endgame đã vượt mặt Avatar trở thành phim có doanh thu cao nhất thời đại.

1. Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Kinh phí: 400 triệu USD



Doanh thu: 1 tỷ USD

Theo Forbes, Johnny Depp kiếm được 55 triệu USD. Năm 2011, Depp nói với Vanity Fair rằng anh được trả cát-xê quá cao cho loạt phim Cướp biển vùng Caribbean.

Thúy Anh (Theo Insider)