Ngô Thanh Vân xuất hiện ấn tượng trong phim Hollywood

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Ngày 10/7, phim The Old Guard do đả nữ Charlize Theron sản xuất và đóng chính lên sóng Netflix. Phim có sự góp mặt của ngôi sao Việt Nam Ngô Thanh Vân. Trước đó trong đoạn trailer dài gần 3 phút, Ngô Thanh Vân chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài giây khi nhân vật của cô bị xử tử. Người xem dự đoán trong phim cô cũng chỉ xuất hiện chớp nhoáng với vai quần chúng. Tuy nhiên thực tế lớn hơn tưởng tượng của khán giả.

Ngô Thanh Vân đóng vai chiến binh bất tử, chung khung hình với minh tinh Hollywood Charlize Theron.

Cảnh có Ngô Thanh Vân diễn ra gần giữa phim. Nhân vật của cô tên Quỳnh, là đồng đội sát cánh bên Andy (Charlize Theron) trong các cuộc chinh chiến. Họ mang trong mình "món quà" bất tử, đã sống qua hàng trăm năm bởi không vũ khí nào có thể tiêu diệt. Sự hồi sinh nhanh chóng sau mỗi lần bị chết khiến Quỳnh và Andy bị nghi là phù thủy. Họ bị người dân vây bắt, hành hình bằng cách treo cổ nhưng không chết.

Những hình ảnh của Ngô Thanh Vân trong 'The Old Guard'.

Do không cách nào quật ngã được hai "ả phù thủy", đám người nghĩ ra cách chia cắt họ để giảm bớt sức mạnh. Quỳnh bị nhốt trong quan tài bằng sắt và ném xuống biển. Cô mắc kẹt dưới đáy sâu, không thể chết hẳn mà liên tục vòng luẩn quẩn sợ hãi: ngạt nước - hồi sinh - ngạt nước... suốt 500 năm.

Cảnh Quỳnh liên tục chết đi, sống lại gây ám ảnh người xem.

Bi kịch của Quỳnh ám ảnh Andy nhưng cô không thể nào giải cứu đồng đội. Nhóm người bất tử tuyệt vọng khi nhắc lại câu chuyện về Quỳnh. Dù sở hữu khả năng bất bại và kỹ năng chém giết thượng thừa, họ vẫn phải sống ẩn mình do lo sợ một ngày sẽ chịu chung kết thảm như Quỳnh.

Hầu hết cảnh phim Ngô Thanh Vân đều xuất hiện trong diện mạo lấm lem. Trong một bài đăng trên trang cá nhân, cô nói không ngại để chuyên gia make up của đoàn phim làm xấu mình. "Vì cái đẹp của em nó cứ lộ ra rồi nên giờ các mợ có trét của tấn sình lên thì vẫn cứ xinh đẹp theo cái chất bùn lầy của em vậy đó. Cho các mợ mệt mỏi với con nhỏ Việt Nam này luôn", Ngô Thanh Vân đùa khi nói về "chiếc mũi to, lồi ra" của mình.

Ảnh hậu trường do nữ diễn viên chia sẻ.

Ở after-credit, nhân vật của Ngô Thanh Vân gây bất ngờ vì xuất hiện trở lại, không rõ bằng cách nào đã thoát khỏi quan tài dưới biển. Chi tiết này khiến khán giả kỳ vọng nữ diễn viên sẽ có vai trò quan trọng và thời lượng lên hình nhiều hơn ở phần sau.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân xuất hiện trong bom tấn Hollywood. Trước đó, cô được khán giả quốc tế biết đến với tên Veronica Ngo ở các phim Star Wars: The Last Jedi, Bright, Da 5 Bloods...

The Old Guard kể về nhóm bốn chiến binh sở hữu năng lực bất tử, dẫn đầu là Andy. Trong một lần làm nhiệm vụ, cả nhóm bị một công ty dược gài bẫy, lùng bắt để làm thí nghiệm phát triển khả năng bất tử trên người thường. Cùng lúc đó, họ phát hiện ra người mới là một cô gái trẻ có khả năng đặc biệt giống mình.

Phim được iMDB đánh giá 6,8/10 điểm và 79% trên Rotten Tomatoes.

The Old Guard Trailer Trailer 'The Old Guard'.

Thúy Anh