Ngô Thanh Vân được Charlize Theron khen

Sáng nay, Charlize Theron đăng bức ảnh chụp cùng Ngô Thanh Vân tại hậu trường phim The Old Guard lên trang cá nhân. Nữ minh tinh viết: "Andy & Quynh" - tên nhân vật của họ trong phim và tag tài khoản Instagram của Ngô Thanh Vân.

Theron chia sẻ ảnh hậu trường chụp cùng Ngô Thanh Vân.

Trên Facebook, Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ video hậu trường với bạn diễn người Mỹ. Bình luận về video, nữ diễn viên viết: "Một kỷ niệm đáng yêu. Cảm ơn vì đã cho tôi trở thành một phần của The Old Guard. Thật sự vinh hạnh được hợp tác với quý cô siêu tài năng Charlize Theron".

Theron thân thiết ôm và hôn má Ngô Thanh Vân, nói: "Xin chào khán giả Việt Nam. Tôi vô cùng may mắn được làm việc với cô bạn gái này. Cô ấy tuyệt lắm luôn".

Ngô Thanh Vân được minh tinh Hollywood khen ngợi Charlize Theron ôm ấp, khen ngợi Ngô Thanh Vân.

Trong phim, Theron và Ngô Thanh Vân vào vai nhân vật sở hữu khả năng bất tử. Quỳnh là đồng đội đầu tiên của Andy, chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô. Họ cùng nhau chinh chiến bảo vệ thế giới khỏi các mối đe dọa. Tuy nhiên khả năng hồi sinh sau khi chết khiến người dân nghi ngờ họ là phù thủy nên bắt hành hình. Quỳnh bị nhốt trong quan tài sắt ném xuống biển. Cô liên tục chết đi sống lại suốt hàng trăm năm.

Cuối phim, Quỳnh thoát khỏi cảnh đày đọa, xuất hiện trở lại khiến khán giả bất ngờ. Nhân vật của Ngô Thanh Vân được dự đoán nắm vai trò quan trọng trong cốt truyện phần sau.

Cảnh Quỳnh và Andy bị bắt để hành hình.

Đây không phải lần đầu tiên Ngô Thanh Vân xuất hiện trong bom tấn Hollywood. Trước đó, cô được khán giả quốc tế biết đến với tên Veronica Ngo ở các phim Star Wars: The Last Jedi, Bright, Da 5 Bloods...

The Old Guard được chuyển thể từ truyện tranh Old Guard của tác giả Greg Rucka. Theo nguyên tác, nhân vật do Ngô Thanh Vân đảm nhiệm là người Nhật tên Noriko. Rucka chia sẻ với Polygon: "Khi Veronica nhận vai, cô ấy nói: 'Tôi không phải người Nhật, tôi là người Việt Nam'. Đạo diễn đến gặp tôi để xin ý kiến, tôi hoàn toàn đồng ý. Vì vậy, Noriko trở thành Quỳnh, còn Quỳnh là người Việt Nam".

Tạo hình trong phim của đả nữ Việt Nam.

Theo Digital Spy, đạo diễn Gina Prince-Bythewood xác nhận sẽ làm thêm hai phần nữa nếu phần đầu tiên thành công. Ở phần sau, sự trở lại của Quỳnh gây ra tác động mạnh mẽ đến nhóm người bất tử.

The Old Guard (Những chiến binh bất tử) lên sóng Netflix từ 10/7. Phim hiện nằm ở vị trí thứ hai trong Top 10 phim ăn khách tại Việt Nam trên Netflix sau 3 ngày công chiếu.

The Old Guard Trailer Trailer 'The Old Guard'.

Thúy Anh