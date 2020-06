Nam chính 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn': Chăm đóng phim chờ ngày nổi tiếng

Web-drama Trần Thiên Thiên trong lời đồn đang trở thành hiện tượng mạng Trung Quốc với 2 tỷ lượt xem. Phim vượt mặt các phim truyền hình chiếu cùng thời điểm như Hạnh phúc trong tầm tay của Địch Lệ Nhiệt Ba, trên bảng xếp hạng rating và điểm đánh giá Douban.

Cặp diễn viên 'Trần Thiên Thiên trong lời đồn' gây chú ý.

Bên cạnh nữ chính Triệu Lộ Tư, nam chính Đinh Vũ Hề trong vai Hàn Thước cũng giành được sự quan tâm của khán giả. Nhiều nhận định Trần Thiên Thiên trong lời đồn đã giúp Đinh Vũ Hề từ một gương mặt vô danh trở nên nổi tiếng.

Đinh Vũ Hề sinh năm 1995, tốt nghiệp Học viện Hý Kịch Thượng Hải. Năm 2018, Đinh Vũ Hề tham gia show Phẩm cách diễn viên và giành giải quán quân do khán giả bình chọn. Anh đã vượt qua 60 diễn viên khác của chương trình, thể hiện kỹ năng diễn xuất qua các vòng thi.

Tạo hình Đông Phương Bất Bại của Đinh Vũ Hề.

Tuy nhiên, vai diễn đầu tay trên truyền hình của anh là Đông Phương Bất Bại trong Tân Tiếu ngạo giang hồ (2018) lại hoàn toàn mờ nhạt với khán giả. Dù đã cố tạo ra sự khác biệt bằng việc thể hiện một Đông Phương Bất Bại nam tính hơn trong các mối quan hệ tình cảm, anh vẫn không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của những Đông Phương Bất Bại từng do Trần Kiều Ân và Lâm Thanh Hà thủ vai.

Tiếp đó, Đinh Vũ Hề được giao vai chính trong drama Tám phút ấm áp. Anh vào vai hotboy "độc miệng" Hạ Tân Lương và có mối tình đơn phương sâu đậm dành cho Nhan Trạch (Khương Trác Quân). Bộ phim không tạo được tiếng vang khi ra mắt vì thiếu nổi bật so với nhiều phim thanh xuân học đường khác. Đinh Vũ Hề cũng chỉ được nhắc đến như một nam diễn viên trẻ với ngoại hình ưa hình.

Chu Thời Uẩn giành được cảm tình của khán giả.

2020 là một năm nhiều may mắn của Đinh Vũ Hề. Tên tuổi của nam diễn viên bắt đầu được biết đến nhiều hơn qua Uẩn sắc quá nồng (Đẹp trai là số 1), đóng cùng Trương Dư Hi. Nhân vật bác sĩ Chu Thời Uẩn của anh chiếm được cảm tình của khán giả vì tính cách lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng lại có tình cảm mãnh liệt, nồng nàn dành cho nữ minh tinh Tô Căng Bắc do Trương Dư Hi thủ vai. Cũng sau bộ phim này, Đinh Vũ Hề được đánh giá có tiềm năng trở thành gương mặt diễn viên thần tượng thế hệ tiếp theo nhờ diễn xuất ổn, ngoại hình cuốn hút.

Anh còn xuất hiện với vai phụ Tô Thức trong phim cổ trang Thanh Bình Nhạc. Mới ra mắt hai năm nhưng Đinh Vũ Hề rất chăm chỉ đóng phim, nhận đủ vai từ chính đến phụ, từ phim online đến phim truyền hình. Chỉ cần được trao cơ hội, Đinh Vũ Hề luôn tận tâm với vai diễn.

Cảnh dễ thương của Đinh Vũ Hề - Triệu Lộ Tư.

Nhờ thành công của Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Đinh Vũ Hề đang là cái tên được tìm kiếm nhiều trên mạng. Vai Hàn Thước của anh mang đến sự khác biệt, mới mẻ. Là thiếu chủ của thành Huyền Hổ nhưng Hàn Thước không hề tỏ ra mạnh mẽ, oai phong. Ngược lại, nhân vật này sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, suốt ngày "giả nai" bày trò hại nữ chính. Sau này, khi đã đem lòng yêu Trần Thiên Thiên, Hàn Thước lại sử dụng mưu trí của mình để bảo vệ, chăm sóc cho nàng.

Diễn xuất của Đinh Vũ Hề cũng có sự biến hóa, mang màu sắc đáng yêu, hoạt bát, hài hước thay vì kiểu trai đẹp lạnh lùng trong các bộ phim thần tượng.

Ngoài đời, tính cách của Đinh Vũ Hề lại trái ngược lại hoàn toàn với nhân vật Hàn Thước. Nam diễn viên kiệm lời, ít khi giao lưu với khán giả. Anh thích xem kịch, xem triển lãm. Đinh Vũ Hề thường xuyên chia sẻ thông tin về sân khấu và triển lãm trên trang cá nhân. Anh còn có sở thích làm đồ gốm, vẽ tranh, tự làm đồ gỗ. Các fan của Đinh Vũ Hề thường trêu đùa anh có sở thích của một người đàn ông trung niên.

Chi Chi