Mỹ nữ thế hệ mới nhà SM được mời đóng drama hit 'True Beauty'

Ngày 23/6, một nguồn tin cho hay nữ diễn viên Moon Ga Young sẽ đóng vai nữ chính trong drama được chuyển thể từ bộ webtoon nổi tiếng True Beauty. Đại diện của Moon Ga Young - KeyEast Entertainment - cho biết: "Moon Ga Young nhận được lời mời xuất hiện trong drama mới của tvN là True Beauty và đang tích cực cân nhắc cho vai diễn này".

Moon Ga Young (trái) và Cha Eun Woo được xem xét cho vai chính.

True Beauty là bộ webtoon của Hàn nổi tiếng toàn châu Á, kể về một cô gái trẻ không thể sống thiếu lớp trang điểm. Cô lại rơi vào lưới tình với chàng trai duy nhất biết mặt mộc của cô.

True Beauty sẽ được chỉ đạo bởi Kim Sang Hyub - đạo diễn của The King Loves và Extraordinary You. Biên kịch là Lee Si Eun, tác giả của Rude Miss Young Ae.

Moon Ga Young nhận được lời đề nghị cho vai nữ chính Im Joo Kyung. Trước đó, mỹ nam Cha Eun Woo của ASTRO cũng đang thảo luận cho vai nam chính Lee Su Ho.

Moon Ga Young được đánh giá là diễn viên thế hệ tiếp theo của màn ảnh Hàn Quốc. Mỹ nhân nhà SM mới 24 tuổi nhưng đã có 14 năm tham gia diễn xuất, "bỏ túi" hơn 30 vai diễn lớn nhỏ. Các phim nổi tiếng của Moon Ga Young có thể kể đến EXO Next Door, The Great Seducer, Welcome to Waikiki 2...

Moon Ga Young được khen ngợi về ngoại hình.

Moon Ga Young gây ấn tượng nhờ ngoại hình lung linh và thần thái như một idol. Thậm chí khi đóng The Great Seducer cùng Joy của Red Velvet, Moon Ga Young còn được khen nổi bật hơn.

Năm 2020, Moon Ga Young góp mặt trong bộ phim Find Me In Your Memory, đóng cùng nam diễn viên nổi tiếng Kim Dong Wook. Dù phim "flop" về rating, diễn xuất của Moon Ga Young vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Trước thông tin Moon Ga Young đang cân nhắc đóng True Beauty, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ, khen cô nàng phù hợp với hình tượng nhân vật.

Khán giả đánh giá True Beauty sẽ là dự án "đinh" tiếp theo của tvN. Phim được dựa trên một webtoon đình đám với sự góp mặt của 2 mỹ nam mỹ nữ hàng đầu Hàn Quốc, chắc chắn sẽ thu hút lượng khán giả không nhỏ.

Chi Chi