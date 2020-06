Mỹ nhân Cuba hiếm hoi thành công ở Hollywood

Sinh ra và lớn lên tại một thành phố nhỏ ở Cuba, trong gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật, Ana de Armas không thể tưởng tượng được sẽ có ngày mình có cơ hội xuất hiện tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Nữ diễn viên Ana de Armas.

Những năm tháng tuổi thơ, Ana de Armas theo dõi các thần tượng như Tom Hanks hay Julia Roberts trên sóng truyền hình và nuôi dưỡng đam mê với bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Cô chăm chỉ tập diễn những cảnh phim yêu thích trước gương. Sau đó, Ana quyết tâm theo học diễn xuất một cách nghiêm túc. Sau khi tốt nghiệp trường Kịch nghệ Quốc gia Havana, trước sự ngỡ ngàng của gia đình, Ana xin phép bố mẹ một mình sang Tây Ban Nha để tìm kiếm cơ hội đổi đời với vỏn vẹn 200 đô la trong ví. May mắn mỉm cười, chỉ trong vài tuần, cô gái 18 tuổi đầy khát vọng đã kiếm được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Una rosa de Francia (2006).

"Năm 12 tuổi, lần đầu nghe tới Trường kịch nghệ Quốc gia, tôi đã lập tức bảo với bố mẹ rằng đây là điều tôi muốn theo đuổi", nữ diễn viên chia sẻ.

Vẻ đẹp ngây thơ của Ana trong phim điện ảnh đầu tay 'Una rosa de Francia' (2006)

Để lại dấu ấn trong lòng người xem, Ana liên tiếp nhận được các vai diễn mới và đạt được thành công nhất định tại Tây Ban Nha. Sau 10 năm đóng đủ các thể loại phim, lên sóng từ truyền hình tới màn ảnh rộng, cô cảm thấy mình cần phải thử thách bản thân hơn. Một lần nữa, Ana lại mơ lớn khi bỏ lại tất cả sự nghiệp đã gây dựng lại phía sau, một mình tới thử sức tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

"Tôi muốn nhiều hơn thế này. Tôi muốn bản thân được thử thách" Ana chia sẻ về quyết định rời bỏ Tây Ban Nha sang Mỹ lập nghiệp.

Hình ảnh nóng bỏng của Ana trong 'Knock Knock' (2015)

Đặt chân tới một nơi có hàng nghìn diễn viên cũng đang tìm kiếm cơ hội như mình, việc thiếu quan hệ cộng với rào cản về ngôn ngữ đã khiến Ana gặp nhiều khó khăn bước đầu. Không nản chí, cô dành thời gian vừa đi học tiếng vừa nâng cao khả năng diễn xuất trong nhiều tháng trời. Công sức và quyết tâm của Ana sớm được đền đáp khi cô nhận được vai diễn đầu tiện tại Hollywood từ đạo diễn Eli Roth. Xuất hiện bên cạnh nam tài tử Keanu Reeves trong phim kinh dị kinh phí thấp Knock Knock (2015), vẻ đẹp Latin khác lạ của Ana nhanh chóng "hút hồn" các đạo diễn và nhà sản xuất phim. Sự nghiệp điện ảnh của cô phát triển bất ngờ khi góp mặt trong nhiều tác phẩm như War Dogs (2016), Hands of Stone (2016), Overdrive (2017).

Bước ngoặt lớn với Ana là đóng cặp cùng nam diễn viên Ryan Gosling trong bom tấn khoa học viễn tưởng Blade Runner 2049 (2017). Với vai cô bạn gái ảo Joi, Ana đã thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật, được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đưa cô một bước tới gần hơn với các dự án lớn.

Ana cùng Ryan Gosling trong 'Blade Runner 2049'.

Nổi lên với các vai diễn gợi cảm có nhiều cảnh khoe thân nóng bỏng, Ana tìm thêm các vai diễn để chứng tỏ năng lực. Cô giành được vai chính trong phim trinh thám đình đám năm 2019 Knives Out. Nhân vật Marta của Ana tuy là một cô gái giúp việc nhập cư nhưng lại có vai trò đặc biệt quan trọng trong phim.

Hành trình vượt qua những nghi ngại, định kiến của nhân vật Marta để chứng minh bản thân là những gì Ana đang cố gắng từng ngày. Việc các nữ diễn viên latin thường phải nhận những vai diễn mang tính quy chụp nhiều như người hầu, gái bán hoa khiến Ana luôn cố gắng phá vỡ định kiến đấy. Knives Out giúp cô mang về một đề cử Quả cầu Vàng cho hạng mục nữ chính.

"Tôi luôn tự hào là một công dân Cuba gốc Latin. Có nhiều vai diễn hơn cho chúng tôi thay vì chỉ là người hầu hay gái gọi. Tôi không muốn tiếp tục mọi thứ như vậy. Tôi muốn đại diện cho nền văn hóa của mình một cách tích cực hơn", Ana chia sẻ với tờ Hollywood Reporter về lý do nhận vai Marta.

Vai Marta trong 'Knives Out' để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

2020 có thể là năm đột phá trong sự nghiệp của bông hồng 32 tuổi xứ Cuba. Cô trở thành Bond Girl tiếp theo đứng cạnh Daniel Craig trong bom tấn No Time To Die. Tiếp đó, Ana sẽ đóng cặp cùng bạn trai Ben Affleck trong hậu truyện của phim giật gân Gone Girl và hóa thân thành Marilyn Monroe trong phim tiểu sử Blonde của Netflix. Ana cũng không bỏ lỡ cơ hội góp mặt trong các phim độc lập chất lượng như The Night Clerk. Xoay quanh câu chuyện về một vụ án mạng bí ẩn có nhân chứng là một chàng trai tự kỷ, The Night Clerk là dấu ấn thú vị tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của Ana. Khán giả sẽ một lần nữa được thấy cô dưới hình ảnh xinh đẹp và quyến rũ quen thuộc nhưng chắc chắn sẽ vẫn bất ngờ.

Chi Chi