Một lần cởi áo, Kim Soo Hyun lên ngay top search Trung Quốc

Sự trở lại của Kim Soo Hyun trong drama mới It's okay to not be okay không chỉ gây chú ý với khán giả Hàn Quốc mà còn vượt biên giới sang nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Trung Quốc. Ngay sau khi tập 1 lên sóng, It's okay to not be okay đã được chấm 8,9/10 trên trang đánh giá phim Douban của Trung Quốc.

Đặc biệt, màn cởi áo khoe thân của Kim Soo Hyun trong phim khiến khán giả "bùng nổ". Nam diễn viên được khen ngợi có thân hình săn chắc với cơ bụng 6 múi chuẩn mực. Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, cơ thể Kim Soo Hyun càng thêm rắn rỏi, mạnh mẽ.

Từ khoá "Cơ bụng của Kim Soo Hyun" lên top 10 trending trên Weibo. Video trích đoạn này cũng lọt vào top xem nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau 5 năm, Kim Soo Hyun mới trở lại màn ảnh nhỏ nhưng sức hút không hề giảm. Nam diễn viên khiến khán giả mê mẩn vì vẻ điển trai trong từng khoảnh khắc. Tạo hình nhân viên y tế của Kim Soo Hyun trong phim cũng được khen.

Hành động cắn túi đựng khẩu trang của Kim Soo Hyun được fan Hàn bàn luận.

Nội dung It's okay to not be okay cũng được đánh giá mới lạ. Phim đan xen giữa hiện thực và các câu chuyện kỳ ảo, xoay quanh mối quan hệ giữa Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), nhân viên y tế cộng đồng, người dành tất cả thời gian để chăm sóc anh trai bị mắc chứng tự kỷ. Anh quen biết với Go Moon Young (Seo Ye Ji), một nhà văn thiếu nhi có những biểu hiện tâm lý không bình thường.

Không khí phim u ám, các nhân vật chính đều có vấn đề về tâm lý do gia đình và xã hội. Phim mới chiếu được 2 tập, vẫn còn rất nhiều yếu tố gây tò mò và lôi kéo người xem tiếp tục theo dõi.

Chi Chi