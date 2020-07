Minh Hằng gỡ tập 3 'Kẻ săn tin' vì bị YouTube gắn mác bạo lực

Tối 10/7, tập 3 của web-drama Kẻ săn tin ra mắt. Tuy nhiên, vừa phát xong không bao lâu, sản phẩm "mất tích" khỏi hệ thống YouTube. Sự việc khiến nhiều khán giả hoang mang.

Minh Hằng lập tức có động thái trấn an khán giả. Cô cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn mà ekip cũng không thể kiểm soát hay lường trước được. Lý do tập phim bị gỡ do bị YouTube gắn mác bạo lực, khủng bố... Ở diễn biến của tập 3 có một số cảnh hành động như đu xe ô tô, cưỡi mô tô "ngầu" do Minh Hằng trực tiếp đóng.

"Mặc dù nội dung phim không hề cổ vũ bạo lực, càng không có liên quan đến khủng bố... nhưng sau khi cân nhắc, Hằng và ekip quyết định tạm thời gỡ bỏ tập 3 để chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn với quy định từ Youtube", Minh Hằng cho hay.

Nữ diễn viên xin lỗi và mong khán giả thông cảm cho sự cố này. Minh Hằng đang cố gắng làm việc với bên YouTube để sớm đưa web-drama này trở lại.

Minh Hằng trong 'Kẻ săn tin'.

Kẻ săn tin là dự án web-drama đầu tay do Minh Hằng đầu tư sản xuất với chi phí lên đến hơn 3 tỷ đồng. Cô kiêm luôn các vai trò lên ý tưởng, viết kịch bản, diễn viên, sản xuất, hậu kỳ... Trong phim, Minh Hằng vào vai một nữ phóng viên, sẵn sàng đối đầu với những thế lực đen tối, nhằm tìm ra những sự thật đằng sau... Phim gồm 6 tập với sự tham gia của Minh Hằng, Khả Ngân, Lâm Bảo Châu, Duy Khánh... và dàn khách mời như Trấn Thành, Đông Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc...

Hai tập đầu nhận về phản ứng tích cực với hàng triệu lượt xem.