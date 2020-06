'Mamma Mia!' sẽ có thêm phần 3

Judy Craymer, nhà sản xuất loạt phim Mamma Mia! cho biết đã có kế hoạch sản xuất thêm phần ba. Cô chia sẻ với tờ Daily Mail: "Một ngày nào đó bộ phim sẽ có phần tiếp theo, bởi Mamma Mia là một bộ 3 phim (trilogy)".

Dàn diễn viên trong Mamma Mia!.

"Hãng Universal muốn tôi làm điều đó", nhà sản xuất nói thêm.

Trong phần tới, Craymer sẽ sử dụng bốn ca khúc do Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus - hai thành viên của nhóm nhạc huyền thoại ABBA - sáng tác. Dự án mới được Craymer lên kế hoạch phát triển trong thời gian phong tỏa vì Covid-19. Cô nói: "Tôi đã nghĩ về việc này trong những tháng qua nhưng Covid ập tới khiến kế hoạch bị gián đoạn".

Hồi tháng 4, nữ diễn viên Lily James tái ngộ cùng dàn diễn viên Mamma Mia! trong buổi gặp trực tuyến. Cô đăng bức ảnh buổi gặp gỡ lên Instagram với chú thích: "Sắp có Mamma Mia! 3 rồi".

Mamma Mia! đã ra mắt hai phần, với sự tham gia của Amanda Seyfried, Lily James, Andy Garcia... Phần đầu tiên lên sóng năm 2008 kiếm được hơn 609 triệu USD toàn cầu. Thành công này dọn đường cho phần hai với tựa đề Mamma Mia! Here We Go Again, phát hành 10 năm sau đó và thu về 395 triệu USD.

Thúy Anh (Theo Deadline)