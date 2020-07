Lý do rating 'Điên thì có sao' lẹt đẹt dù có Kim Soo Hyun

Điên thì có sao (It's Okay to Not Be Okay) đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên Kim Soo Hyun sau khi xuất ngũ. Phim gây chú ý từ khi mới công bố dự án. Khi phát sóng, Điên thì có sao nhận được sự quan tâm của khán giả và truyền thông. Nội dung phim được đánh giá mới lạ, hai diễn viên chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji đẹp, cuốn hút, xứng đôi.

Đến nay, Điên thì có sao đã phát sóng được 6/16 tập phim, nhưng rating luôn ở mức dưới 6%. Tập đầu tiên có rating 6%, cao nhất.

Mặc dù được truyền thông theo sát, nội dung của Điên thì có sao gây tranh cãi và khiến khán giả chia làm hai phía.

1. Nữ chính có hành vi quấy rối

Sau khi chiếu được 4 tập, phim đã nhận được rất nhiều ý kiến khiếu nại. Lý do là nữ chính Moon Young (Seo Ye Ji) xông vào phòng thay đồ nam, vô tình chạm trán nam chính Kang Tae (Kim Soo Hyun) đang trong tình trạng bán khỏa thân. Cô sờ vào cơ bụng của anh chàng. Hành vi này bị khán giả đánh giá mang yếu tố quấy rối tình dục.

Nữ chính có nhiều hành vi mang tính chất quấy rối.

Nhiều lần, Moon Young có những lời thoại mang yếu tố gợi dục dành cho Kang Tae, như "Trông anh ngon quá" hay "Tôi không thỏa mãn với ham muốn của mình. Anh có muốn ngủ với tôi một lần không?".

Được miêu tả là người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội nhưng trong nhiều tình huống, cách cư xử của Moon Young làm khán giả cảm thấy hơi khó chấp nhận với một nhân vật nữ. Đây là lý do khiến một bộ phận khán giả chọn dừng xem Điên thì có sao.

Giọng nói của Seo Ye Ji trong phim khàn và trầm, mang đến sự khác biệt so với với các nữ diễn viên khác. Chất giọng khàn này khiến khán giả nhớ tới giọng của Châu Tấn. Nhiều người khen quyến rũ nhưng cũng có người cảm thấy khó nghe, không khác gì giọng đàn ông.

2. Các câu chuyện cổ tích đen tối

Trong phim, nữ chính được xây dựng là một nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi. Một số câu chuyện cổ tích nổi tiếng như Giày đỏ, Râu xanh hay Rapunzel cũng xuất hiện trong bộ phim này, ẩn dụ cho sự thay đổi trong nội tâm của nhân vật. Việc dùng truyện cổ tích trong phim không còn là điều mới mẻ trong các drama Hàn hiện nay. Tuy nhiên, những câu chuyện này quá đen tối và mang lại những cảm giác tiêu cực cho một số khán giả.

3. Các hiệu ứng đặc biệt gây choáng

Đạo diễn của Điên thì có sao có cách thể hiện độc đáo những suy nghĩ khác thường của các bệnh nhân tâm thần bằng hình ảnh. Trong phim thường có những cảnh mang hiệu ứng đặc biệt về thị giác. Chẳng hạn, khi Moon Young muốn "chiếm hữu" Kang Tae, cô bỗng hóa thành người khổng lồ và tóm lấy nam chính chỉ bằng một bàn tay. Hay khi được Kang Tae quan tâm, thế giới xung quanh Moon Young bỗng nhiên nở hoa.

Tuy nhiên, một số cảnh phim, hiệu ứng thị giác quá mạnh đã gây ra phản ứng ngược, khiến khán giả cảm thấy hỗn loạn và choáng váng.

Chi Chi