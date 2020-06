Lee Joon gia nhập drama 'toàn sao' cùng Gong Yoo, Bae Doo Na

Vào 15/6, truyền thông Hàn đưa tin Lee Joon sẽ xuất hiện trong phim chiếu trên Netflix mang tên The Sea of Silence. Công ty quản lý Prain TPC của Lee Joon xác nhận anh đã nhận lời mời tham gia bộ phim này và rất hồi hộp chờ đợi vai diễn mới đánh dấu sự trở lại.

Lee Joon ghi dấu ấn đầu tiên trên màn ảnh trong Gapdong (2014).

The Sea of Silence hội tụ dàn sao của màn ảnh Hàn như Gong Yoo, Bae Doo Na, Lee Joon Hyuk... Phim thuộc thể loại kinh dị giật gân, viễn tưởng với bối cảnh được đặt ở tương lai, khi Trái Đất bị sa mạc hóa khiến con người rơi vào cảnh thiếu nước và lương thực. Một nhóm đặc biệt được giao nhiệm vụ lấy các mẫu vật bí ẩn từ cơ sở nghiên cứu bỏ hoang trên Mặt Trăng.

Phim được phát triển từ phim ngắn cùng tên của Choi Hang Yong, đạo diễn từng gây chú ý tại LHP phim ngắn Mise-en-scène lần thứ 13 năm 2014. Choi Hang Yong được giao chỉ đạo drama này.

Đây là vai diễn đầu tiên của Lee Joon sau khi xuất ngũ tháng 12/2019, đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ sau 3 năm kể từ Father is Strange. Vai diễn của Lee Joon trong The Sea of Silence là Tae Seok, một quân nhân thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ và luôn quan tâm chăm sóc người khác. Tae Seok thân thiện với mọi người trong nhóm nhưng thực chất, không ai hay biết gì về con người anh ta.

Gong Yoo và Bae Doo Na - hai gương mặt thực lực của màn ảnh Hàn.

Gong Yoo được giao vai Yoon Jae, đội trưởng tại Cục Quản lý Không gian và Hàng không. Anh dẫn dắt các thành viên với kỹ năng làm việc đặc biệt. Kể từ Goblin (2016), Gong Yoo mới trở lại đóng phim với The Sea of Silence. Anh nghỉ ngơi suốt 4 năm không nhận thêm bất cứ dự án điện ảnh hay truyền hình nào. Còn vai diễn của Bae Doo Na trong The Sea of Silence chưa được tiết lộ.

Gong Yoo và Bae Doo Na được coi là những ngôi sao diễn xuất của màn ảnh Hàn. Những bộ phim hai người từng góp mặt đều nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả. Còn Lee Joon dù xuất phát là một thần tượng đóng phim nhưng khả năng diễn xuất của anh cũng nhận về nhiều lời khen. Lee Joon được đánh giá là một trong số ít thần tượng biết diễn.

The Sea of Silence sẽ khởi quay vào tháng 8.

Chi Chi